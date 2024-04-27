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Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Жители Ростова массово ищут шашлычников перед майскими праздниками

Зарплаты мясников и шашлычников выросли в Ростовской области до 70 тыс рублей

27 апреля 2024, 14:36
Фото: Unsplash
Жители Ростова массово ищут шашлычников перед майскими праздниками
Спрос на услуги шашлычников в Ростове-на-Дону вырос на 66%, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

В целом по России спрос на шашлычников вырос на 16% год к году, а их зарплаты в среднем поднялись на 20%. Если брать общероссийскую статистику, то средние доходы шашлычников составляют 25 526 рублей. При этом в Ростове эта сумма едва ли не в два раза выше и составляет 41 497 рублей. Столица Ростовской области стала и лидером по спросу на таких специалистов. Он вырос год к году на 66%.

Эксперт дала рекомендации по выбору шашлыка на майские праздники
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Аналитики отмечают, что помимо шашлычников, на рынке труда растет потребность в мясниках и заготовщиках мяса. Их зарплаты могут доходить до 60-70 тысяч рублей.

Ранее юрист рассказал, в каких местах можно жарить шашлык в Ростовской области.

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