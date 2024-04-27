Зарплаты мясников и шашлычников выросли в Ростовской области до 70 тыс рублей

В целом по России спрос на шашлычников вырос на 16% год к году, а их зарплаты в среднем поднялись на 20%. Если брать общероссийскую статистику, то средние доходы шашлычников составляют 25 526 рублей. При этом в Ростове эта сумма едва ли не в два раза выше и составляет 41 497 рублей. Столица Ростовской области стала и лидером по спросу на таких специалистов. Он вырос год к году на 66%.