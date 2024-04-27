Жители Ростовской области останутся без телевидения после праздников

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
В это время на станциях хотят провести профилактические работы, которые были запланированы ранее. Отключения передающего оборудования избежать не удастся.
В компании уточнили, что некоторые мероприятия могут быть отменены или перенесены на более поздний срок, если ухудшится погода. Ограничения 2 мая будут вводить в Тарасовском и Советском районах.
Это коснется населенных пунктов Зеленовка и Чирский. Также появилась информация, что сигнал может пропасть в хуторе Нижнежуравский Константиновского района.
Добавим, что в Ростове запланированы и отключения электричества, которые пройдут в начале мая. Это связано с техническими работами на оборудовании.