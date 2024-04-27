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Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

Часть Ростовской области останется без телевидения после праздников

Жители Ростовской области останутся без телевидения после праздников

27 апреля 2024, 07:49
Фото: Unsplash
Часть Ростовской области останется без телевидения после праздников
В Ростовской области после длинных выходных возможны отключения телерадиосигнала, предупреждает местных жителей Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

В это время на станциях хотят провести профилактические работы, которые были запланированы ранее. Отключения передающего оборудования избежать не удастся.

В компании уточнили, что некоторые мероприятия могут быть отменены или перенесены на более поздний срок, если ухудшится погода. Ограничения 2 мая будут вводить в Тарасовском и Советском районах.

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Это коснется населенных пунктов Зеленовка и Чирский. Также появилась информация, что сигнал может пропасть в хуторе Нижнежуравский Константиновского района.

Добавим, что в Ростове запланированы и отключения электричества, которые пройдут в начале мая. Это связано с техническими работами на оборудовании.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отключения#Телевидение
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