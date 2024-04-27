Жители Ростовской области стали массово лечиться от ожирения

Депутат Елена Елисеева рассказала, что жители Ростовской области обращаются за консультациями по борьбе с ожирением и избыточным весом. В прошлом году плановый показатель таких обращений в Ростовской области составлял 64 тысячи. Однако на деле к медикам с вопросами борьбы с лишним весом обратилось в десять раз больше людей — 652 тысячи.