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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

За год к врачам из-за ожирения обратились 600 тысяч жителей Ростовской области

Жители Ростовской области стали массово лечиться от ожирения

27 апреля 2024, 13:22
Фото: Unsplash
За год к врачам из-за ожирения обратились 600 тысяч жителей Ростовской области

За год к врачам из-за ожирения обратились 600 тысяч жителей Ростовской области

В регионе жители активнее интересуются программа по борьбе с лишним весом, рассказали в Заксобрании Ростовской области.

Депутат Елена Елисеева рассказала, что жители Ростовской области обращаются за консультациями по борьбе с ожирением и избыточным весом. В прошлом году плановый показатель таких обращений в Ростовской области составлял 64 тысячи. Однако на деле к медикам с вопросами борьбы с лишним весом обратилось в десять раз больше людей — 652 тысячи.

В Ростовской области пересчитали людей с ожирением
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Вместе с тем, по словам парламентария, опросы показывают, что спортом в регионе регулярно занимаются 56,7% местных жителей.

Ранее RostovGazeta рассказала, почему в России запретили стевию и какой выбрать сахарозаменитель.

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