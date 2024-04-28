Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове

Ранее стало известно, что в одном из спальных районов Ростова произошел конфликт, который завершился дракой. Группа мужчин напала на ветерана спецоперации. Мужчина получил различные травмы. Позже драку попыталась разнять жена бойца, однако нападавшие побили и ее.