Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Ранее стало известно, что в одном из спальных районов Ростова произошел конфликт, который завершился дракой. Группа мужчин напала на ветерана спецоперации. Мужчина получил различные травмы. Позже драку попыталась разнять жена бойца, однако нападавшие побили и ее.
Информация об избиении бойца СВО и его супруги появилась в СМИ. В сообщении ведомства отмечается, что правовую оценку также получат высказывания участников драки, поскольку они содержат оскорбления по национальному признаку.
В центральный аппарат Следкома будет доложено о ходе расследования данного дела.