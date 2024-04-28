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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения ветерана СВО и его жены

Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове

28 апреля 2024, 07:04
Фото: Изображение Midjourney
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения ветерана СВО и его жены
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Ростове-на-Дону группа лиц напала на участника спецоперации и его жену, сообщили в Следкоме.

Ранее стало известно, что в одном из спальных районов Ростова произошел конфликт, который завершился дракой. Группа мужчин напала на ветерана спецоперации. Мужчина получил различные травмы. Позже драку попыталась разнять жена бойца, однако нападавшие побили и ее.

Информация об избиении бойца СВО и его супруги появилась в СМИ. В сообщении ведомства отмечается, что правовую оценку также получат высказывания участников драки, поскольку они содержат оскорбления по национальному признаку.

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В центральный аппарат Следкома будет доложено о ходе расследования данного дела.

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