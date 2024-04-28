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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Четыре человека пострадали в массовой драке в Азове

Четыре человека пострадали в массовой драке в Азове

28 апреля 2024, 15:18
Фото: Изображение Midjourney
В Азове произошла драка, в которой пострадали несколько человек, сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступила информация о нарушении общественного порядка в одном из заведений Азова. Оказалось, что поссорились две компании и не смогли разрешить эту ситуацию мирно.

«Конфликт перерос в потасовку. В результате четверым гражданам были причинены травмы», — заявили в полиции.

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Отмечается, что всех участников этих событий опросили. Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства.

«Будет установлена степень тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшим, и принято решение в соответствии с законодательством», — уточнили в управлении.

Ранее силовики нашли блогера-самбиста, избивавшего в Ростове людей на камеру.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Азов#Драка#Пострадавшие#УМВД#Происшествия
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