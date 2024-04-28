Четыре человека пострадали в массовой драке в Азове

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В полицию поступила информация о нарушении общественного порядка в одном из заведений Азова. Оказалось, что поссорились две компании и не смогли разрешить эту ситуацию мирно.
«Конфликт перерос в потасовку. В результате четверым гражданам были причинены травмы», — заявили в полиции.
Отмечается, что всех участников этих событий опросили. Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства.
«Будет установлена степень тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшим, и принято решение в соответствии с законодательством», — уточнили в управлении.
Ранее силовики нашли блогера-самбиста, избивавшего в Ростове людей на камеру.