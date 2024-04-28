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Движение перекроют на Всесоюзной в Ростове-на-Дону до 30 июня

Движение перекроют на Всесоюзной в Ростове-на-Дону до 30 июня

28 апреля 2024, 13:47
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону до 30 июня ограничат движение на участке улицы Всесоюзной, сообщили в городской администрации.

Ограничения ввели с 28 апреля по 12 мая на Всесоюзной на участке от Портовой до Мартыновского. Это связано со строительством канализационного коллектора.

Кроме того, с 13 мая по 30 июня перекроют проезд от Портовой до здания по Всесоюзной, 20. Водителям стоит это учитывать при составлении маршрутов.

В Ростове-на-Дону изменят схему движения автобусов и троллейбусов
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Ранее стало известно, что в донской столице изменят схему движения автобусов и троллейбусов. Это связано со спортивными мероприятиями.

До этого появилась информация, что трассу М-4 пообещали сделать шестиполосной к 2026 году.

Кроме того, в Ростове с 27 апреля ограничили движение грузовиков на двух улицах.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ограничение движения
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