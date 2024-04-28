Движение перекроют на Всесоюзной в Ростове-на-Дону до 30 июня

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Ограничения ввели с 28 апреля по 12 мая на Всесоюзной на участке от Портовой до Мартыновского. Это связано со строительством канализационного коллектора.
Кроме того, с 13 мая по 30 июня перекроют проезд от Портовой до здания по Всесоюзной, 20. Водителям стоит это учитывать при составлении маршрутов.
Ранее стало известно, что в донской столице изменят схему движения автобусов и троллейбусов. Это связано со спортивными мероприятиями.
До этого появилась информация, что трассу М-4 пообещали сделать шестиполосной к 2026 году.
Кроме того, в Ростове с 27 апреля ограничили движение грузовиков на двух улицах.