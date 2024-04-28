Движение трамваев парализовано в Ростове-на-Дону из-за серьезного ДТП

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
В городе произошла авария, после которой автомобиль Renault вылетел на трамвайные пути и опрокинулся. Говорится, что у легкового автомобиля оторвало колесо.
«На месте скорая и полиция. Движение трамваев парализовано», — сказано в сообщении.
Отмечается, что авария произошла в районе проспекта Сельмаш. Официальной информации о столкновении не поступало, она уточняется.
Ранее в донском регионе уставший водитель устроил аварию, в которой пострадали дети.
Добавим, что число ДТП из-за ям на дорогах выросло в Ростове в 4 раза с начала года.