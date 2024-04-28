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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Движение трамваев парализовано в Ростове-на-Дону из-за серьезного ДТП

Движение трамваев парализовано в Ростове-на-Дону из-за серьезного ДТП

28 апреля 2024, 15:05
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону произошла авария, из-за которой перестали ходить трамваи, сообщили местные жители в соцсетях.

В городе произошла авария, после которой автомобиль Renault вылетел на трамвайные пути и опрокинулся. Говорится, что у легкового автомобиля оторвало колесо.

«На месте скорая и полиция. Движение трамваев парализовано», — сказано в сообщении.

Число ДТП из-за ям на дорогах выросло в Ростове в 4 раза с начала года
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Отмечается, что авария произошла в районе проспекта Сельмаш. Официальной информации о столкновении не поступало, она уточняется.

Фото: Это Ростов — ТГ

Ранее в донском регионе уставший водитель устроил аварию, в которой пострадали дети.

Добавим, что число ДТП из-за ям на дорогах выросло в Ростове в 4 раза с начала года.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ДТП#Ростов#Трамваи#Происшествия
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