Городские службы Ростова-на-Дону перевели в режим повышенной готовности

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Это необходимо для обеспечения безопасности в майские праздники. В данный момент аварийные бригады коммунальщиков, спасатели и пожарные подготовлены к реагированию на различные ситуации.
Особое внимание уделят соблюдению правил особого противопожарного режима, установленного на всей территории региона с 28 апреля. Для этой цели усилят патрулирование мест массового отдыха, садовых товариществ.
Кроме того, это касается прилегающих к городским лесам территорий, где существует риск возникновения лесных пожаров.
Ранее стало известно, что в донском регионе привлекут более четырех тысяч человек для обеспечения безопасности на период предстоящих праздников.