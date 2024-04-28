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Городские службы Ростова-на-Дону перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Ростова-на-Дону перевели в режим повышенной готовности

28 апреля 2024, 01:55
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону до 13 мая городские службы будут работать в режиме повышенной готовности, рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Это необходимо для обеспечения безопасности в майские праздники. В данный момент аварийные бригады коммунальщиков, спасатели и пожарные подготовлены к реагированию на различные ситуации.

Особое внимание уделят соблюдению правил особого противопожарного режима, установленного на всей территории региона с 28 апреля. Для этой цели усилят патрулирование мест массового отдыха, садовых товариществ.

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Кроме того, это касается прилегающих к городским лесам территорий, где существует риск возникновения лесных пожаров.

Ранее стало известно, что в донском регионе привлекут более четырех тысяч человек для обеспечения безопасности на период предстоящих праздников.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Майские праздники#Коммунальные службы#Городские службы#Повышенная готовность
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