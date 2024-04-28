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Published Сегодня, 07:48

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Из Волгограда в Ростов по выходным запустят пригородный поезд

Из Волгограда в Ростов по выходным запустят пригородный поезд

28 апреля 2024, 07:48
Фото: 1MI
Из Волгограда в Ростов по выходным запустят пригородный поезд
С 1 мая из Волгоградской области в Ростовскую запустят пригородный поезд выходного дня, сообщает СКЖД.

Маршрут в направлении Волгоград-1 — Чернышков в обе стороны продлят до станции Морозовская, которая находится в Ростовской области. Новый расширенным путь можно будет опробовать в праздничные дни, а именно 1, 9 и 10 мая. После этого поезд продолжит ходить по данному маршруту, но только по субботам и воскресеньям.

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Отправляться поезд №6613 будет со станции Волгоград-1 в 8.57 мск, а со станции Чернышков в 12.49 и прибудет на ст. Морозовскую в 13.16 мск. В обратном направлении поезд №6618 будет двигаться со станции Морозовской в 14.42 мск, со станции Чернышков в 15.19 мск. Состав прибывает на Волгоград-1 в 19.13 мск.

РЖД напоминает, что данный маршрут оснащен всеми удобствами для комфортной поездки: климат-контролем, биотуалетами и складными столами на случай, если пассажиры взяли с собой перекус.

Ранее стало известно, что в честь Дня Победы из Ростова-на-Дону в Таганрог запустят старинный паровоз.

Также сообщалось, что до конца 2024 году железная дорога соединит Ростов-на-Дону с новыми регионами и Крымом.

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