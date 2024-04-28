Из Волгограда в Ростов по выходным запустят пригородный поезд

Маршрут в направлении Волгоград-1 — Чернышков в обе стороны продлят до станции Морозовская, которая находится в Ростовской области. Новый расширенным путь можно будет опробовать в праздничные дни, а именно 1, 9 и 10 мая. После этого поезд продолжит ходить по данному маршруту, но только по субботам и воскресеньям.