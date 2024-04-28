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Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

«Облаяли и чуть не укусили»: ростовчане в ужасе от подражающих животным детей

«Они пытались меня укусить!»: ростовчане в ужасе от подражающих животным детей

28 апреля 2024, 06:29
Фото: 1MI
«Облаяли и чуть не укусили»: ростовчане в ужасе от подражающих животным детей
Дети, которые ведут себя как животные, стали пугать жителей Ростова, об этом они сообщают в местной соцсети.

Ранее детский психолог рассказал о модном направлении ростовских подростков, которое получило название «фурри». Суть его заключается в подражании поведению животных. На активное распространение фурри повлияла азиатская культура.

Ростовчанин услышал из дома, что на улице кто-то громко мяукает. Он подумал, что кошка попала в беду, а оказалось это девушка издает такие звуки на одной из детских площадок.

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«Я с ребенком в четверг шла с Ленты. Меня окружили вот такие вот. Облаяли. На вид им лет 16-17. Один даже порывался укусить за ногу», — жалуется еще одна жительница донской столицы.

Она призналась, что готова была ударить подростка, если бы тот ее укусил. В соцсетях женщине в шутку посоветовали на этот случай носить с собой газовый баллончик. Правда потом ей бы пришлось нести ответственность за свои действия по отношению к несовершеннолетним.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Животные#Дети в Ростове\#Неприемлемое поведение#Поведение#Нормы культурного поведения#Направление
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