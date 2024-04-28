«Они пытались меня укусить!»: ростовчане в ужасе от подражающих животным детей

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Ранее детский психолог рассказал о модном направлении ростовских подростков, которое получило название «фурри». Суть его заключается в подражании поведению животных. На активное распространение фурри повлияла азиатская культура.
Ростовчанин услышал из дома, что на улице кто-то громко мяукает. Он подумал, что кошка попала в беду, а оказалось это девушка издает такие звуки на одной из детских площадок.
«Я с ребенком в четверг шла с Ленты. Меня окружили вот такие вот. Облаяли. На вид им лет 16-17. Один даже порывался укусить за ногу», — жалуется еще одна жительница донской столицы.
Она призналась, что готова была ударить подростка, если бы тот ее укусил. В соцсетях женщине в шутку посоветовали на этот случай носить с собой газовый баллончик. Правда потом ей бы пришлось нести ответственность за свои действия по отношению к несовершеннолетним.