«Они пытались меня укусить!»: ростовчане в ужасе от подражающих животным детей

Она призналась, что готова была ударить подростка, если бы тот ее укусил. В соцсетях женщине в шутку посоветовали на этот случай носить с собой газовый баллончик. Правда потом ей бы пришлось нести ответственность за свои действия по отношению к несовершеннолетним.