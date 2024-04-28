Расписание автобусов изменят в Ростове-на-Дону из-за футбольного матча

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Речь идет об игре между командами «Ростов» — «Оренбург», она должна пройти 29 апреля и начнется в 19.45.
Для удобства фанатов решили внести корректировки — организуют работу дополнительного графика на маршруте №39. Транспорт поедет до остановки «Аллея Ростов-Арена» на Восточном шоссе. Недалеко от этого места состоится футбольная встреча.
Транспорт № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 начнет курсировать до ТРК «Мегамаг». Предусмотрена остановка возле стадиона.
Кроме того, добраться до «Ростов-Арены» можно будет на маршрутах № 8, 49, 65а.
До этого появилась информация, что движение перекроют на Всесоюзной в Ростове-на-Дону до 30 июня.