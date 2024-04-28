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Расписание автобусов изменят в Ростове-на-Дону из-за футбольного матча

Расписание автобусов изменят в Ростове-на-Дону из-за футбольного матча

28 апреля 2024, 14:32
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на ряде маршрутов изменится схема работы автобусов из-за спортивного мероприятия, рассказали в горадминистрации.

Речь идет об игре между командами «Ростов» — «Оренбург», она должна пройти 29 апреля и начнется в 19.45.

Для удобства фанатов решили внести корректировки — организуют работу дополнительного графика на маршруте №39. Транспорт поедет до остановки «Аллея Ростов-Арена» на Восточном шоссе. Недалеко от этого места состоится футбольная встреча.

В Ростове-на-Дону изменят схему движения автобусов и троллейбусов
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Транспорт № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 начнет курсировать до ТРК «Мегамаг». Предусмотрена остановка возле стадиона.

Кроме того, добраться до «Ростов-Арены» можно будет на маршрутах № 8, 49, 65а.

До этого появилась информация, что движение перекроют на Всесоюзной в Ростове-на-Дону до 30 июня.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Общественный транспорт#Футбольный матч
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