Стали известны подробности расстрела 17-летней девушки в машине в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Убийство произошло рядом с полем в Цимлянском районе на грунтовой дороге. Здесь подозреваемый выстрелил в проезжающий автомобиль, в котором находились 18-летний парень и его 17-летняя знакомая.
Девушка получила ранения, ее доставили в больницу, но она скончалась. Фигуранта задержали, сейчас решается вопрос о его аресте.
По информации Telegram-канала «Че по Ростову», подозреваемым оказался 37-летний фермер. Говорится, что у него изъяли оружие «Сайга», из которого он решил припугнуть подростков. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в донском регионе жестоко расправились над девушкой и парнем.