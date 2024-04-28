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Published Сегодня, 11:37

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Фермера заподозрили в расстреле 17-летней девушки в машине в Ростовской области

Стали известны подробности расстрела 17-летней девушки в машине в Ростовской области

28 апреля 2024, 11:37
Фото: 1MI

Фермера заподозрили в расстреле 17-летней девушки в машине в Ростовской области

В Ростовской области задержали мужчину, который открыл стрельбу по проезжающей машине, сообщили в региональном УСКР.

Убийство произошло рядом с полем в Цимлянском районе на грунтовой дороге. Здесь подозреваемый выстрелил в проезжающий автомобиль, в котором находились 18-летний парень и его 17-летняя знакомая.

Девушка получила ранения, ее доставили в больницу, но она скончалась. Фигуранта задержали, сейчас решается вопрос о его аресте.

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По информации Telegram-канала «Че по Ростову», подозреваемым оказался 37-летний фермер. Говорится, что у него изъяли оружие «Сайга», из которого он решил припугнуть подростков. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в донском регионе жестоко расправились над девушкой и парнем.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Убийство#Происшествия
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