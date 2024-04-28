Стало известно, где в Ростовской области можно купить дешевое мясо

По данным на 22 апреля, самую дешевую свинину можно купить в Ростове-на-Дону. Средняя цена на городских рынках и в магазинах составляет 339,92 рубля за килограмм. Немного дороже она в Сальске — 345,45 рубля. Примерно одинаково свинина стоит в Волгодонске и Миллерово. Здесь мясо продают за 365,18 и 367,92 рубля за килограмм соответственно. Самое дорогой свининой торгуют в Таганроге и Шахтах. В этих городах стоимость товара выше на 35 рублей по сравнению с Ростовом. Так, на местных рынках свинина продается в среднем за 372,07 и 374,83 рубля за килограмм соответственно.