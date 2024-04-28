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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:22

Стало известно, где в Ростовской области можно купить дешевое мясо

Стало известно, где в Ростовской области можно купить дешевое мясо

28 апреля 2024, 09:20
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, где в Ростовской области можно купить дешевое мясо
Самые низкие цены на свинину в Ростовской области — в столице региона, а на говядину — в Шахтах, сообщает Ростовстат.

По данным на 22 апреля, самую дешевую свинину можно купить в Ростове-на-Дону. Средняя цена на городских рынках и в магазинах составляет 339,92 рубля за килограмм. Немного дороже она в Сальске — 345,45 рубля. Примерно одинаково свинина стоит в Волгодонске и Миллерово. Здесь мясо продают за 365,18 и 367,92 рубля за килограмм соответственно. Самое дорогой свининой торгуют в Таганроге и Шахтах. В этих городах стоимость товара выше на 35 рублей по сравнению с Ростовом. Так, на местных рынках свинина продается в среднем за 372,07 и 374,83 рубля за килограмм соответственно.

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Говядина оказалась дешевле. Самые соблазнительные цены могут предложить Шахты. Средняя цена по городу составляет 510,37 рубля за килограмм. Недалеко ушли Волгодонск, Миллерово и Сальск здесь килограмм мяса можно купить за 513,33 рубля, за 519,04 рубля и за 528,02 рубля соответственно. Самая догорая говядина в Ростове-на-Дону и Таганроге. Здесь кусок говядины обойдется в среднем аж в 544,11 и 575,62 рубля.

Курица самый выгодный вариант для майских шашлыков, но дешевле всего ее можно купить в Миллерово и Волгодонске, а именно 188,09 и 189,10 рубля за килограмм. Примерно одинаковая цена на птицу на рынках Шахт и Ростова-на-Дону — 192,87 рубля и 194,52 рубля. Дороже всего курица в Таганроге и Сальске. Здесь средняя составляет 201,30 и 203,25 рубля за килограмм.

Ранее стало известно, что в России резко подорожала баранина.

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