Стоимость авиабилетов может вырасти в несколько раз в России

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Не секрет, что в период большого спроса на авиабилеты, их стоимость увеличивается. Значительно растут цены на популярных направлениях, таких как Юго-Восточная Азия, Турция и Египет. По информации экспертов, в этом случае можно ожидать, что цены вырастут в два и более раза.
За первые три месяца текущего года стоимость авиабилетов увеличилась на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется тем, что ранее государство выделяло авиационной отрасли больше субсидий. В 2022 году было выделено 170 миллиардов рублей, в 2023 году — 60 миллиардов рублей, а в 2024 году данная сумма сократится до 25 миллиардов рублей.
Поэтому в текущем году отрасль вынуждена справляться самостоятельно, в том числе, повышая цены. Издание добавило, спрос на авиаперелеты возрастает, что также сказывается на увеличении стоимости авиабилетов.