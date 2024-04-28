Стоимость авиабилетов может вырасти в несколько раз в России

За первые три месяца текущего года стоимость авиабилетов увеличилась на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется тем, что ранее государство выделяло авиационной отрасли больше субсидий. В 2022 году было выделено 170 миллиардов рублей, в 2023 году — 60 миллиардов рублей, а в 2024 году данная сумма сократится до 25 миллиардов рублей.