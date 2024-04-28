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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Стоимость авиабилетов может вырасти в несколько раз в России

Стоимость авиабилетов может вырасти в несколько раз в России

28 апреля 2024, 12:29
Фото: 1MI
В России стоимость авиабилетов может увеличиться в несколько раз, особенно на востребованных направлениях, сообщают «Новые известия».

Не секрет, что в период большого спроса на авиабилеты, их стоимость увеличивается. Значительно растут цены на популярных направлениях, таких как Юго-Восточная Азия, Турция и Египет. По информации экспертов, в этом случае можно ожидать, что цены вырастут в два и более раза.

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За первые три месяца текущего года стоимость авиабилетов увеличилась на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется тем, что ранее государство выделяло авиационной отрасли больше субсидий. В 2022 году было выделено 170 миллиардов рублей, в 2023 году — 60 миллиардов рублей, а в 2024 году данная сумма сократится до 25 миллиардов рублей.

Поэтому в текущем году отрасль вынуждена справляться самостоятельно, в том числе, повышая цены. Издание добавило, спрос на авиаперелеты возрастает, что также сказывается на увеличении стоимости авиабилетов.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Стоимость#Повышение цен#Авиабилеты
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