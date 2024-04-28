Участников дрифта на Театральной площади в Ростове нашли и оштрафовали

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Напомним, что 27 апреля в Сети начали появляться видео, на которых двое водителей на дорогих иномарках совершают резкие повороты, гоняют по кругу на оживленной проезжей части возле Театральной площади. В комментариях жители города призывали наказать гонщиков: лишить прав, отобрать машины или посадить на 15 суток.
Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водители BMW и Audi проживают в Ростовской области. Одному 22 года, а второму 27 лет. За грубое нарушение правил дорожного движения оба попали под штрафы. Так были составлены административные материалы по ст. 12.16 части 1 КоАП РФ — движение в нарушение дорожной разметки, и по ст. 12.33 КоАП РФ — загрязнение проезжей части следами шин, за что предусмотрен штраф от 5 тысяч рублей.