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Published Сегодня, 10:23

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Updated Сегодня, 10:25

Участников дрифта на Театральной площади в Ростове нашли и оштрафовали

Участников дрифта на Театральной площади в Ростове нашли и оштрафовали

28 апреля 2024, 10:23
Фото: rostovgazeta.ru
Участников дрифта на Театральной площади в Ростове нашли и оштрафовали
В Ростове-на-Дону к административной ответственности привлекли водителей, устроивших дрифт на Театральной площади, сообщает УГИБДД по Ростовской области.

Напомним, что 27 апреля в Сети начали появляться видео, на которых двое водителей на дорогих иномарках совершают резкие повороты, гоняют по кругу на оживленной проезжей части возле Театральной площади. В комментариях жители города призывали наказать гонщиков: лишить прав, отобрать машины или посадить на 15 суток.

Участников дрифта на Театральной площади в Ростове нашли и оштрафовали
Видео: rostovgazeta.ru
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Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водители BMW и Audi проживают в Ростовской области. Одному 22 года, а второму 27 лет. За грубое нарушение правил дорожного движения оба попали под штрафы. Так были составлены административные материалы по ст. 12.16 части 1 КоАП РФ — движение в нарушение дорожной разметки, и по ст. 12.33 КоАП РФ — загрязнение проезжей части следами шин, за что предусмотрен штраф от 5 тысяч рублей.

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