Участников дрифта на Театральной площади в Ростове нашли и оштрафовали

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водители BMW и Audi проживают в Ростовской области. Одному 22 года, а второму 27 лет. За грубое нарушение правил дорожного движения оба попали под штрафы. Так были составлены административные материалы по ст. 12.16 части 1 КоАП РФ — движение в нарушение дорожной разметки, и по ст. 12.33 КоАП РФ — загрязнение проезжей части следами шин, за что предусмотрен штраф от 5 тысяч рублей.