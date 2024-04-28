В Ростовской области резко сократилось строительство жилья

Однако есть положительные изменения в большей части муниципальных образований с января по март 2024 года. Положительная динамика в сфере строительства жилья наблюдается в Волгодонске, Таганроге, Шахтах, Каменске-Шахтинском, также в таких муниципальных районах, как Аксайский, Миллеровский, Морозовский, Неклиновский и других территориях.