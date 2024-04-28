В Ростовской области резко сократилось строительство жилья

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За первые три месяца 2024 года в Ростовской области было построено 6 тысяч квартир общей площадью 700 тысяч квадратных метров. Таким образом, строительство жилья сократилось в сравнении с прошлогодними показателями на 6,7%.
Превалирующий объем строительных работ приходится на индивидуальных застройщиков — 640 тысяч квадратных метров квартир. На строительство многоэтажек приходится всего 8,5%, а именно 59,2 тысячи квадратов.
Однако есть положительные изменения в большей части муниципальных образований с января по март 2024 года. Положительная динамика в сфере строительства жилья наблюдается в Волгодонске, Таганроге, Шахтах, Каменске-Шахтинском, также в таких муниципальных районах, как Аксайский, Миллеровский, Морозовский, Неклиновский и других территориях.
Ранее вице-премьер Хуснуллин призвал еще больше застраивать Ростовскую область жильем.