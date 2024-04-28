rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

В Ростовской области рыбак выловил редчайшего солнечного окуня

В Ростовской области рыбак выловил редчайшего солнечного окуня

28 апреля 2024, 12:58
Фото: Михаил Лебедев — ВК
В Ростовской области рыбаку удалось поймать солнечного окуня, который считается очень редким, об улове местный житель рассказал в соцсетях.

Он разместил фотографию рыбы и написал, что поймать ее удалось в Каменском районе. Он не брал с собой никаких приманок и ловил только на червя.

«Поймал впервые в жизни три солнечных окуня, после чего всех отпустил. На тот момент не знал, что за зверь», — заявил автор.

Полиция в Ростовской области устроила облавы на продавцов рыбы
Узнать подробнее

Пользователи в комментариях написали, что эта рыба может быть опасна для других водных обитателей.

«Если это солнечный окунь, то он наносит вред малькам. Живет он не только в теплых каналах», — пишут местные жители.

«Солнечный окунь это, икру рыбью любит», — заявляют рыбаки.

Ранее стало известно, когда снимут запрет на рыбалку в Ростовской области.

Читайте также:
Когда снимут запрет на рыбалку в Ростовской областиСекреты весенней рыбалки: как поймать очень много рыбы в Ростовской областиВ Таганрогском заливе запретили рыбалку с 1 марта
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыбалка#Солнечный окунь
Подпишитесь
Городские службы Ростова-на-Дону перевели в режим повышенной готовности
Сегодня, 01:55
Стало известно, когда резко похолодает в Ростовской области
Сегодня, 01:39
Синоптик Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Ростовской области на майских
Вчера, 17:23
Участники избиения ветерана СВО задержаны в Ростове
Вчера, 17:07
Астроном Демин рассказал, когда наблюдать звездопад эта-Аквариды в Ростове
Вчера, 16:24
Новый микрорайон «Флора» ждет ростовчан
26 апреля, 14:17
"