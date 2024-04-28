В Ростовской области рыбак выловил редчайшего солнечного окуня

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Он разместил фотографию рыбы и написал, что поймать ее удалось в Каменском районе. Он не брал с собой никаких приманок и ловил только на червя.
«Поймал впервые в жизни три солнечных окуня, после чего всех отпустил. На тот момент не знал, что за зверь», — заявил автор.
Пользователи в комментариях написали, что эта рыба может быть опасна для других водных обитателей.
«Если это солнечный окунь, то он наносит вред малькам. Живет он не только в теплых каналах», — пишут местные жители.
«Солнечный окунь это, икру рыбью любит», — заявляют рыбаки.
Ранее стало известно, когда снимут запрет на рыбалку в Ростовской области.