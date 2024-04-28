В Ростовской области станет еще меньше доступных автомобилей

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
Подорожают модели на 10%. Повышение стоимости машин отечественного бренда обусловлено множеством факторов.
Так, поставщики производителя вынуждены организовывать сложные логистические цепочки для доставки комплектующих.
Однако выживать в условиях конкуренции становится сложнее. И тут Соколов предлагает поднять ставку утилизационного сбора для иностранных машин. Подразумевает он в первую очередь китайские марки, которые стали активно осваивать российский авторынок.
Ранее стало известно, как приобрести автомобиль в Ростове и не нарваться на мошенников. Например, одного ростовчанина обманули на 300 тысяч рублей при покупке машины в автосалоне.