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Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

«Не по карману»: АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили с мая

В Ростовской области станет еще меньше доступных автомобилей

28 апреля 2024, 05:44
Фото: 1MI
«Не по карману»: АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили с мая
Цены на автомобили АвтоВАЗа взлетят с мая, сообщают «Новые Известия» со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

Подорожают модели на 10%. Повышение стоимости машин отечественного бренда обусловлено множеством факторов.

Так, поставщики производителя вынуждены организовывать сложные логистические цепочки для доставки комплектующих.

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Однако выживать в условиях конкуренции становится сложнее. И тут Соколов предлагает поднять ставку утилизационного сбора для иностранных машин. Подразумевает он в первую очередь китайские марки, которые стали активно осваивать российский авторынок.

Ранее стало известно, как приобрести автомобиль в Ростове и не нарваться на мошенников. Например, одного ростовчанина обманули на 300 тысяч рублей при покупке машины в автосалоне.

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