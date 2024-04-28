В судоходной компании «Дон» объяснили, почему билеты на «Валдаи» стоят до 1300 руб

Руководитель компании Герман Лопаткин рассказал, что на стоимость билетов влияют сразу множество факторов. Так, в стоимость билетов закладывается и затраты на топливные и смазочные материалы, заработную плату, аренду причалов, транспортную безопасность, а также амортизацию, которая требуется водному транспорту из-за неизбежного износа.