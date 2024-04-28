В судоходной компании «Дон» объяснили, почему билеты на «Валдаи» стоят до 1300 руб

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Руководитель компании Герман Лопаткин рассказал, что на стоимость билетов влияют сразу множество факторов. Так, в стоимость билетов закладывается и затраты на топливные и смазочные материалы, заработную плату, аренду причалов, транспортную безопасность, а также амортизацию, которая требуется водному транспорту из-за неизбежного износа.
Лопаткин подчеркнул, что цены еще окончательно не утверждены и окончательная стоимость проезда еще точно неизвестна. Ценовую политику получится сформировать только после проведения конкурсного отбора, который состоится предположительно в следующем году.
Напомним, что ранее стало известно, что стоимость тарифа «Стандарт» в будни хотят поднять до 400 рублей, «Стандарт-плюс» до 550 рублей, а проезд по тарифу «Первого класса» будет стоить 650 рублей. В выходные дни стоимость билетов удваивается.
Подробнее об изменении стоимости поездок на «Валдае».