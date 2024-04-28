Закрытый в парке «Дружба» пляж в Ростове могут запустить этим летом

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Напомним, в прошлом году находящийся в парке культуры и отдыха «Дружба» пляж не работал. В парке тогда велись работы по благоустройству.
На данный момент руководство парка ищет подрядчика, который займется выполнением работ по обслуживанию пляжа. Последний расположен на улице Капустина в Ворошиловском районе.
Сумма контракта составляет 1,93 миллиона рублей. На эти средства подрядчик обязан задекларировать пляж. Также на пляже с начала купального сезона и до конца сентября должны ежедневно дежурить спасатель и медсестра.
Кроме того, подрядчик должен выполнять работы по очистке пляжа и дна, сдавать воду и песок на исследование в лабораторию.