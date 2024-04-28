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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:21

Закрытый в парке «Дружба» пляж в Ростове могут запустить этим летом

Закрытый в парке «Дружба» пляж в Ростове могут запустить этим летом

28 апреля 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney
Закрытый в парке «Дружба» пляж в Ростове могут запустить этим летом
Пляж в парке «Дружба» могут открыть в Ростове к началу купального сезона в текущем году, согласно информации на сайте госзакупок.

Напомним, в прошлом году находящийся в парке культуры и отдыха «Дружба» пляж не работал. В парке тогда велись работы по благоустройству.

На данный момент руководство парка ищет подрядчика, который займется выполнением работ по обслуживанию пляжа. Последний расположен на улице Капустина в Ворошиловском районе.

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Сумма контракта составляет 1,93 миллиона рублей. На эти средства подрядчик обязан задекларировать пляж. Также на пляже с начала купального сезона и до конца сентября должны ежедневно дежурить спасатель и медсестра.

Кроме того, подрядчик должен выполнять работы по очистке пляжа и дна, сдавать воду и песок на исследование в лабораторию.

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