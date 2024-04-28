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Житель Ростовской области расстрелял авто из «Сайги», погибла 17-летняя девушка

Житель Ростовской области расстрелял авто из «Сайги», погибла 17-летняя девушка

28 апреля 2024, 10:56
Фото: 1MI
Житель Ростовской области расстрелял авто из «Сайги», погибла 17-летняя девушка
Ночью 27 апреля в селе Паршиков Цимлянского района произошла трагедия, мужчина расстрелял проезжающую машину, в которой находилась 17-летнаяя девушка и ее 18-летний друг, сообщил региональный Следком.

По данным ведомства, подозреваемый стоял на грунтовой дороге вблизи поля, когда проезжала мимо машина. В ней находились несовешеннолетняя девушка и ее 18-летний друг. Мужчина из охотничьего оружия «Сайга» стал стрелять по машине. Одна из пуль попала в девушку, от полученных травм она скончалась в больнице. О состоянии молодого человека ничего не известно.

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Подозреваемый задержан. Сейчас правоохранительные органы будут устанавливать мотивы и обстоятельства преступления. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее Бастрыкин подключился к делу блогера-самбиста из Ростова, избивавшего людей.

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