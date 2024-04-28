Житель Ростовской области расстрелял авто из «Сайги», погибла 17-летняя девушка

По данным ведомства, подозреваемый стоял на грунтовой дороге вблизи поля, когда проезжала мимо машина. В ней находились несовешеннолетняя девушка и ее 18-летний друг. Мужчина из охотничьего оружия «Сайга» стал стрелять по машине. Одна из пуль попала в девушку, от полученных травм она скончалась в больнице. О состоянии молодого человека ничего не известно.