Бастрыкин вмешался в дело об убийстве 17-летней девушки в Ростовской области

Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. Сама трагедия произошла ночью 27 апреля. Фермер в Цимлянском районе расстрелял из ружья припаркованную недалеко от его угодий машину. Там находились 18-летний юноша и его 17-летняя девушка. С огнестрельными ранениями ее доставили в больницу, однако вскоре она скончалась.