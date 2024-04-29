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Глава СК России Александр Бастрыкин

Бастрыкин вмешался в дело об убийстве 17-летней девушки в Ростовской области

29 апреля 2024, 15:53
Фото: Следком
Глава СК России Александр Бастрыкин
Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования гибели девушки в Цимлянском районе, передает Следком Ростовской области.

Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. Сама трагедия произошла ночью 27 апреля. Фермер в Цимлянском районе расстрелял из ружья припаркованную недалеко от его угодий машину. Там находились 18-летний юноша и его 17-летняя девушка. С огнестрельными ранениями ее доставили в больницу, однако вскоре она скончалась.

Стали известны подробности расстрела 17-летней девушки в машине в Ростовской области
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Председатель Следственного комитета поручил врио руководителя СУ СК России по Ростовской области представить доклад о ходе расследования резонансного уголовного дела.

Ранее сообщалось, что фермер мог произвести выстрелы в авто, так как якобы думал, что у него собираются похитить скот. Сам подозреваемый задержан, решается вопрос о мере его пресечения.

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