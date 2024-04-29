Бастрыкин вмешался в дело об убийстве 17-летней девушки в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. Сама трагедия произошла ночью 27 апреля. Фермер в Цимлянском районе расстрелял из ружья припаркованную недалеко от его угодий машину. Там находились 18-летний юноша и его 17-летняя девушка. С огнестрельными ранениями ее доставили в больницу, однако вскоре она скончалась.
Председатель Следственного комитета поручил врио руководителя СУ СК России по Ростовской области представить доклад о ходе расследования резонансного уголовного дела.
Ранее сообщалось, что фермер мог произвести выстрелы в авто, так как якобы думал, что у него собираются похитить скот. Сам подозреваемый задержан, решается вопрос о мере его пресечения.