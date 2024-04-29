«Первый детский сад»: как в ростовской Нахичевани организовали правильное воспитание

Сам Патканян в своих публикациях отмечал важность детского сада в воспитании подрастающего поколения. В статье «Детский сад в Нахичевани», укоряя матерей за неправильное воспитание детей, он писал: «Ребенку нужен чистый воздух, беспрестанное и правильное движение, полноценное питание (чем дешевле и проще, тем лучше), спокойный сон, постоянный разумный совет и покровительство матери. Все то, что превышает это, − для ребенка губительный яд». (Патканян Р. Собрание сочинений (на армянском языке). Том 5. Стр. 212)