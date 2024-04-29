«Первый детский сад»: как в ростовской Нахичевани организовали правильное воспитание

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
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Updated Сегодня, 16:27
Академик Владимир Бахшиевич Бархударян в книге «История армянской колонии Новая Нахичевань» пишет: «В восточноармянской действительности впервые детский сад был создан в Новой Нахичевани». (Бархударян В. Б. История армянской колонии Новая Нахичевань (1779−1917). Айастан. Ереван. 1996. Стр. 459)
Честь организации и открытия детского сада принадлежала известной нахичеванской семье Патканян − Рафаэлу Патканяну, великому просветителю, писателю, поэту, педагогу, и его супруге.
Сам Патканян в своих публикациях отмечал важность детского сада в воспитании подрастающего поколения. В статье «Детский сад в Нахичевани», укоряя матерей за неправильное воспитание детей, он писал: «Ребенку нужен чистый воздух, беспрестанное и правильное движение, полноценное питание (чем дешевле и проще, тем лучше), спокойный сон, постоянный разумный совет и покровительство матери. Все то, что превышает это, − для ребенка губительный яд». (Патканян Р. Собрание сочинений (на армянском языке). Том 5. Стр. 212)
Как пишет академик Бархударян, в 1878 году Нахичевань-на-Дону получает разрешение на открытие детского сада. И именно благодаря усилиям супругов Патканян, а также при помощи нахичеванского головы в городе был открыт детский сад.
Ростовский краевед Оксана Мордовина в работе «Педагог Рафаэл Патканян и первый детский сад Нахичевани» приводит данные, что в 1904 году по инициативе горожан создается Армянское общество воспитания детей дошкольного возраста. Оно разместилось в доме № 8 на 15-й линии, при нем действовал детский садик. Деньги на строительство здания для садика пожертвовал Кирилл Михайлович Попов − почетный гражданин Нахичевани-на-Дону.
Мордовина пишет также: «Прогуливаясь по нынешнему району старой Нахичевани, можно увидеть здание по адресу: 15-я линия, дом 8, но, к сожалению, оно было перестроено, достроено и утеряло свой прежний вид».
Безусловно, огромен вклад в учебно-образовательную сферу Нахичевани-на-Дону Рафаэла Патканяна. Он основал в городе ремесленное училище, был учителем армянского языка и географии, писал учебники и научные пособия.
Известно немало мудрых и крылатых изречений писателя и педагога. Мне особо нравится его высказывание: «Нация, имеющая литературу, никогда не исчезнет с лица земли».
И еще одна мысль Патканяна меня в свое время особо поразила. Он как-то сказал: «Состояние просвещения и образования женщин поистине можно считать мерилом культуры данного народа или его отдельно взятой общины». По-моему, все эти высказывания будут актуальны всегда.
Конечно, город Нахичевань-на-Дону был очень прогрессивным и уникальным. Настоящий европейский городок, построенный по образу и подобию Васильевского острова Санкт-Петербурга, но сохранивший в себе армянский уклад и колорит. Потому и неудивительно, что первый детский сад в истории армянского народа появился именно здесь, в ростовской Нахичевани.
Георгий Багдыков