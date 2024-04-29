Первый экскурсионный трамвай со столиками и гидом запустили в Таганроге

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В минувшее воскресенье в городе уже провели два трамвайных тура для туристов. Их вписали в график обычных городских трамваев Таганрога. Длительность тура составляет один час. За это время гиды рассказывают интересные факты о Таганроге и его истории.
Туристическая экскурсия проходит по маршрутам от остановки «Вокзал Таганрог-1», через «Университет», «Фрунзе» до остановки «Площадь Восстания», а также от «Площади Восстания», через «Авиаторов», «Фрунзе», «Университет» до начальной остановки «Площадь Восстания».
Вагон туристического трамвая оборудован столиками и сидениями для удобства пассажиров.
Ранее сообщалось, что Ростов-на-Дону могут признать культурной столицей России.