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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Исторические экскурсии организовали в туристическом трамвае Таганрога

Первый экскурсионный трамвай со столиками и гидом запустили в Таганроге

29 апреля 2024, 09:03
Фото: Telegram-канал Андрея Фатеева
Исторические экскурсии организовали в туристическом трамвае Таганрога
Исторические экскурсии организовали в туристическом трамвае Таганрога, рассказал глава местной администрации Андрей Фатеев.

В минувшее воскресенье в городе уже провели два трамвайных тура для туристов. Их вписали в график обычных городских трамваев Таганрога. Длительность тура составляет один час. За это время гиды рассказывают интересные факты о Таганроге и его истории.

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Туристическая экскурсия проходит по маршрутам от остановки «Вокзал Таганрог-1», через «Университет», «Фрунзе» до остановки «Площадь Восстания», а также от «Площади Восстания», через «Авиаторов», «Фрунзе», «Университет» до начальной остановки «Площадь Восстания».

Вагон туристического трамвая оборудован столиками и сидениями для удобства пассажиров.

Ранее сообщалось, что Ростов-на-Дону могут признать культурной столицей России.

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#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Туризм#Таганрог#Транспорт#Внутренний туризм#Андрей Евгеньевич Фатеев#Администрация Таганрога#Ростов
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