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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Последние дни апреля выдадутся дождливыми и ветреными в Ростовской области

Похолодание и сильный ветер ожидаются в Ростовской области на Первомай

29 апреля 2024, 13:36
Фото: 1MI
Последние дни апреля выдадутся дождливыми и ветреными в Ростовской области
Последние дни апреля выдадутся дождливыми и ветреными в Ростовской области, сообщили синоптики.

Так, 29 и 30 апреля, в регионе прогнозируются дожди с грозами. В некоторых районах скорость ветра достигнет 20 метров в секунду. Температура воздуха днем понизится до +23 градусов, а ночью — до +13 градусов.

К 1 мая погодная ситуация улучшится. Дожди на время прекратятся, хотя будет облачно. Скорость ветра составит не больше десяти метров в секунду. Температура воздуха незначительно поднимется до +25 градусов днем и +17 градусов ночью.

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Что касается Ростова, то здесь Первомай выдастся солнечным. Температура воздуха днем составит +23 градуса, а вечером — +11 градусов.

Ранее стал известен прогноз погоды на все лето в Ростовской области.

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