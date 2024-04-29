Похолодание и сильный ветер ожидаются в Ростовской области на Первомай

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Так, 29 и 30 апреля, в регионе прогнозируются дожди с грозами. В некоторых районах скорость ветра достигнет 20 метров в секунду. Температура воздуха днем понизится до +23 градусов, а ночью — до +13 градусов.
К 1 мая погодная ситуация улучшится. Дожди на время прекратятся, хотя будет облачно. Скорость ветра составит не больше десяти метров в секунду. Температура воздуха незначительно поднимется до +25 градусов днем и +17 градусов ночью.
Что касается Ростова, то здесь Первомай выдастся солнечным. Температура воздуха днем составит +23 градуса, а вечером — +11 градусов.
Ранее стал известен прогноз погоды на все лето в Ростовской области.