Проезд по трассе М-4 «Дон» подорожал в Ростовской области

Так, на участке с 1091-го по 1119-й километры, от Самарского в Ростовской области до границы с Кубанью, за проезд водители легковушек теперь заплатят 120 рублей вместо прежних 100 рублей. День недели при этом значения не имеет. За проезд авто второй категории придется отдать 170 рублей вместо 150 рублей. Водители грузовиков заплатят 220 рублей, на 20 больше, чем до индексации. Большие грузовики и автобусы отдадут за проезд 330 рублей.