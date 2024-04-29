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Published Сегодня, 08:35

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На двух платных участках трассы М-4 «Дон» в Ростовской области изменились цены на проезд

Проезд по трассе М-4 «Дон» подорожал в Ростовской области

29 апреля 2024, 08:35
Фото: 1MI
На двух платных участках трассы М-4 «Дон» в Ростовской области изменились цены на проезд
На двух платных участках трассы М-4 «Дон» в Ростовской области изменились цены на проезд, сообщил «Автодор».

Так, на участке с 1091-го по 1119-й километры, от Самарского в Ростовской области до границы с Кубанью, за проезд водители легковушек теперь заплатят 120 рублей вместо прежних 100 рублей. День недели при этом значения не имеет. За проезд авто второй категории придется отдать 170 рублей вместо 150 рублей. Водители грузовиков заплатят 220 рублей, на 20 больше, чем до индексации. Большие грузовики и автобусы отдадут за проезд 330 рублей.

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На участке с 1024-го по 1091-й километры также повысились цены. Водители легковушек отдадут за проезд 330 рублей вместо прежних 300 рублей. Авто второй категории заплатят 500 рублей вместо 450 рублей. Для водителей фур повышение тарифа составило 50 рублей, теперь он обходится в 650 рублей. Для крупногабаритного транспорта проезд подорожал с 900 рублей до 1000 рублей.

Напомним, новые расценки уже вступили в силу.

Ранее сообщалось, что «умная» разметка появится на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. В этом году на автомагистрали планируется масштабная реконструкция.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Транспорт#Трасса М-4 «Дон»#ГК «Автодор»
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