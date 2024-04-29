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Прудовое хозяйство выставили на продажу в Мартыновском районе

Пруд с трофейной рыбой продают в Ростовской области за 15 миллионов рублей

29 апреля 2024, 17:32
Фото: 1MI
Прудовое хозяйство выставили на продажу в Мартыновском районе
Прудовое хозяйство выставили на продажу в Мартыновском районе Ростовской области, сообщается на портале бесплатных объявлений.

Площадь прудового хозяйства составляет чуть больше 92 гектаров. Основной вид деятельности предприятия — производство и продажа рыбы. В самом пруду водятся карпы, толстолобики весом от полутора до семи килограммов.

На территории хозяйства имеются рыбоуловитель, сбросной канал в реку Сал, канал для наполнения с Донского магистрального канала и трансформатор. К прудовому хозяйству ведет подъездная дорога с щебеночным покрытием.

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Причина продажи объекта не указываются. Стоимость прудового хозяйства составляет 15 миллионов рублей.

Ранее ростовские рыбаки рассказали, как определить «рыбное место» по прозрачности воды.

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#Виктория Прутковская#Бизнес#Новости#Ростов-на-Дону#Рыбоводство в Ростовской области
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