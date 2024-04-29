Пруд с трофейной рыбой продают в Ростовской области за 15 миллионов рублей

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Площадь прудового хозяйства составляет чуть больше 92 гектаров. Основной вид деятельности предприятия — производство и продажа рыбы. В самом пруду водятся карпы, толстолобики весом от полутора до семи килограммов.
На территории хозяйства имеются рыбоуловитель, сбросной канал в реку Сал, канал для наполнения с Донского магистрального канала и трансформатор. К прудовому хозяйству ведет подъездная дорога с щебеночным покрытием.
Причина продажи объекта не указываются. Стоимость прудового хозяйства составляет 15 миллионов рублей.
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