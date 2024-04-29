Спрос на грузоперевозки между Ростовом и Китаем вырос в несколько раз за год

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Так, спрос на грузоперевозки в Китай вырос год к году в пять раз. Другие популярные направления отправки грузов из Ростова — Армения (рост на 25% за год) и Казахстан (рост на 9% за год). Также растет интерес к грузоперевозкам из Ростова в Турцию, за год спрос на них увеличился на 13%. Аналитики объясняют эту тенденцию развитием экономических связей между странами и перестройкой логистических цепочек. Растет и товарооборот между странами.
Вслед за спросом растет и предложение. Перевозчики активно предлагают свои услуги по доставке грузов из Ростова-на-Дону в Китай. Спрос в этом сегменте вырос на 201%. Доставлять товары в Казахстан стали предлагать на 30% чаще. Что касается предложения грузоперевозок в Турцию и Армению, ситуация не изменилась.
Ранее общественник предупредил о росте цен в Ростовской области из-за платных трасс .