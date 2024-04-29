Стало известно, почему фермер в Ростовской области мог застрелить 17-летнюю девушку

Напомним, трагедия произошла возле одной из ферм в Ростовской области, Стоявший на обочине мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья «Сайга» в проезжающую машину. Одна из пуль попала в находившуюся в салоне несовершеннолетнюю девушку, она умерла в больнице от ранения.