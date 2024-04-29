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Стало известно, почему фермер в Ростовской области мог застрелить 17-летнюю девушку

Стало известно, почему фермер в Ростовской области мог застрелить 17-летнюю девушку

29 апреля 2024, 05:58
Фото: 1MI
Стало известно, почему фермер в Ростовской области мог застрелить 17-летнюю девушку

В Ростовской области 17-летнюю девушку в машине могли застрелить случайно

В Ростовской области фермер мог случайно застрелить 17-летнюю девушку, которая находилась в машине со своим 18-летни другом, испугавшись, что они хотят украсть его скот, пишут «Известия».

Напомним, трагедия произошла возле одной из ферм в Ростовской области, Стоявший на обочине мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья «Сайга» в проезжающую машину. Одна из пуль попала в находившуюся в салоне несовершеннолетнюю девушку, она умерла в больнице от ранения.

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Издание сообщает, что местные жители уверены, девушку фермер застрелил случайно, приняв молодых людей за преступников, которые хотели украсть у него скот. Семья подозреваемого также заявила, что мужчина просто хотел отпугнуть незнакомцев от своего участка.

Местные жители рассказали, что рядом с местом, где находится ферма, есть пруд и зона для отдыха, куда часто приезжают люди на автомобилях и мотоциклах.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Уголовное дело#Происшествия
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