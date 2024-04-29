Стало известно, почему фермер в Ростовской области мог застрелить 17-летнюю девушку

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
Напомним, трагедия произошла возле одной из ферм в Ростовской области, Стоявший на обочине мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья «Сайга» в проезжающую машину. Одна из пуль попала в находившуюся в салоне несовершеннолетнюю девушку, она умерла в больнице от ранения.
Издание сообщает, что местные жители уверены, девушку фермер застрелил случайно, приняв молодых людей за преступников, которые хотели украсть у него скот. Семья подозреваемого также заявила, что мужчина просто хотел отпугнуть незнакомцев от своего участка.
Местные жители рассказали, что рядом с местом, где находится ферма, есть пруд и зона для отдыха, куда часто приезжают люди на автомобилях и мотоциклах.