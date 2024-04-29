«Стой, молчи, никуда не лезь»: как в школе Ростовской области скрывали драку детей

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Что произошло в одной из школ Аксая? Можно ли защитить ребенка от травли или конфликтов в образовательных учреждениях и что для этого нужно делать — выяснял корреспондент RostovGazeta.
В редакцию RostovGazeta обратилась мама ученицы школы № 4 в Аксае Любовь. Она рассказала, что ее дочь училась во втором классе, когда в класс пришел новенький. По словам мамы девочки, он имел спортивную подготовку — занимался борьбой.
«Сперва этот мальчик начал драться с одноклассниками, а потом перекинулся на девочек. Первый инцидент произошел в декабре 2022 года. Мальчик набросился на одноклассницу моей дочери и стал ее душить. Дочка стояла рядом. Я всегда учила ее заступаться за других детей. Дочь заступилась, ударив мальчика по руке. Потом отбежала от него, спрятавшись под парту. Но он подошел к ней и стал избивать ногой. Нанес несколько ударов — в грудь, по голове», — рассказывает Любовь.
По словам собеседницы, забирая дочку-второклассницу из школы, она была в полном неведении, что произошло. В школе ей никто об этом ничего не сказал. А девочка плакала и говорила, что болит голова.
«Я сразу зашла в родительский чат и увидела сообщения от родителей одноклассников. Оказалось, что пострадал не только мой ребенок. Ближе к девяти вечера на связь вышла учительница. Ее сообщение было странным. Дескать, родители и так в курсе произошедшего, но давайте не нагнетать обстановку», — отмечает мама ученицы.
Утром родители девочки поспешили к руководству школы.
«Директор была не в курсе случившегося — классная руководитель даже не поставила ее в известность. Мы сами рассказали, что произошло, предложили вызвать родителей мальчика и провести беседу. Нам велели написать заявление, что я и сделала», — констатирует мама школьницы.
По ее словам, самочувствие дочери после произошедшего ухудшалось. Девочка постоянно жаловалась на головную боль, стала прятаться от света. Родители отвели ребенка к врачу, где поставили диагноз — сотрясение мозга.
«А на жалобы родителей в чате мама мальчика извинилась и пообещала поговорить со своим сыном. Мы с ней даже немного поскандалили. Я удивилась, неужели она считает нормой поведение мальчика 2 класса, который избивает девочек? — недоумевает Любовь. — В итоге, после постановки диагноза моему ребенку, я пошла в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) и написала заявление об избиении моей дочери».
Мама школьницы добавляет, что пока была с ребенком на больничном, в чате группы появилось сообщение, что с детьми проведет занятие психолог. Больше, по ее словам, якобы ничего не произошло.
«Меня никуда не приглашали, не провели родительское собрание», — констатирует собеседница.
Любовь добавляет, что в школе о конфликте второклассников будто бы все позабыли.
«Но спустя чуть больше месяца драка повторилась. Я тогда задержалась на работе и попросила дочку поиграть в школьном дворе — дождаться, когда я приду за ней. Была зима, дети играли в снежки. Школьные камеры зафиксировали происходящее. Так вот на видео видно, как этот мальчик берет палку и лупит палкой мою дочь! Хорошо еще, что стоял холод — на дочери была дутая куртка и теплая шапка, которые сгладили удары. Дочка сильно испугалась, залезла от него на турник, где мальчик продолжал бить ее по ногам. И, судя по видео, это длилось порядка шести минут», — ужасается мама девочки.
По словам родителей, сразу было подано второе заявление руководству школы и в ПДН, но уже о систематических побоях.
«После этого классная руководительница мне заявила, что я — „неудобная“, поскольку постоянно жалуюсь, и школе это не выгодно. Вскоре она публично перед всем классом довела мою дочь до слез, выдумав какую-то историю. Позже учительница призналась, что все это сочинила. Как потом мне сообщили в администрации, оказывается, учительница уже принесла мне публичные извинения. Но на самом деле, эти извинения я не услышала до сих пор», — говорит Любовь.
После этого, по словам родителей, отношение школы к семье девочки кардинально изменилось. Драка по-прежнему периодически проскальзывала в сообщениях учительницы в родительском чате, но, дескать, немного в ином контексте.
«То есть формулировки были такие, что учительнице некогда, поскольку у нее много работы из-за написанных мной заявлений. И что праздник она не успевает организовать из-за написанных мной заявлений. То есть она возмущалась не тем, что в школе пострадал ребенок, а тем, что я писала об этом заявления, — возмущается мама ребенка. — Мне постоянно говорили о том, какая я „неудобная“, вечно жалуюсь, и что это мой ребенок постоянно дерется. Но это же неправда! В итоге мне предложили перевести дочь в другую школу».
Любовь сокрушается, что из-за произошедшего вынуждена воспитывать дочь в ином ключе.
«Теперь я ей говорю, что заступаться, когда обижают других — не следует, иначе тебя всегда сделают крайней. Стой, молчи и никуда не лезь. А до этого я всегда учила ее, что нужно защищать других детей, и тем более, тех, кто слабее», — отмечает собеседница.
Конфликт между второклассниками внешне вроде бы разрешился. Девочка и мальчик теперь учатся в разных классах, в разных сменах, и практически не пересекаются друг с другом. Однако мама школьницы уточняет, что родители детей, которые тоже «пострадали» от новенького, даже анонимно боятся обсуждать этот вопрос. Поясняя, что их детям еще учиться в этой школе.
Тем не менее, корреспонденту RostovGazeta довелось пообщаться с мамой Светланой, не пожелавшей публиковать свою фамилию. Она рассказала, что ее сын учился в этой школе с первого по третий класс. По ее словам, причиной перевода мальчика в другую школы стало избиение его одноклассниками, после чего ребенок попал на операцию.
Собеседница добавляет, что похожая ситуация была и с ее племянником, который отучился в этой школе девять лет — мальчик тоже сталкивался с постоянным давлением и троллингом.
«Из школы домой возвращался забитый, затюканный подросток с еле-еле тройками в аттестате. Но в этом году он сдает госэкзамены в колледже. В дипломе идут почти все четверки и пятерки», — уточняет Светлана.
Собеседница разъясняет, почему никто из родителей не заинтересован публично освещать эту тему.
«Город у нас небольшой. Заинтересованным лицам все сразу станет известно. А, значит, ведро негатива выльется и на детей, и на родителей. Особенно, если родители работают в Аксае, — отмечает Светлана. — Это мне уже бояться нечего. Я в Аксае больше не работаю. А сын, слава богу, получает диплом вуза и работать в бюджете не планирует. Таким образом у местной администрации не будет рычагов давления на него».
По мнению психологов, буллинг в школах — это очень сложное явление. Пресекать его, в первую очередь, должна администрация общеобразовательной организации. Работа по недопущению травли детей должна вестись комплексно. С учителями нужно проводить обучение тому, как правильно реагировать на буллинг, вести «профилактику выгорания» для того, чтобы сами педагоги не способствовали появлению буллинга.
Работа должна быть и с родителями, которые, по словам экспертов, тоже нередко, сами того не подозревая, могут запустить буллинг своим некорректным поведением. И, конечно же, на эту тему нужно проводить беседы с детьми.
«У школы должна быть четкая позиция. Детям необходимо показывать и рассказывать о недопустимости друг друга оскорблять, принижать, преследовать и обижать», — отмечает клинический психолог Ксения Куканова.
Однако, по словам собеседницы, сокрытие буллинга, нередко, характерно для системы образования.
«Я работала в ней и могу сказать, что у нас, в принципе, большая часть усилий направлена не на то, чтобы исправить ситуацию, а на то, чтобы ее скрыть», — комментирует психолог.
Тем не менее закрывать глаза на буллинг эксперт категорически не рекомендует.
«При выявлении буллинга родителям ребенка первым делом я рекомендую обращаться в администрацию школы — к директору, завучу. Если на этом этапе видно, что школа ничего не предпринимает, нужно обращаться в городской (для Ростова) или областной психологический центр. Как правило, когда в центре появляется информация о буллинге, предпринимаются определенные действия. Также следует обратиться в высшие инстанции — в управление образования, министерство. Писать жалобы на бездействие школы и пытаться менять ситуацию», — делится советами Ксения Куканова.
На уровне оказания помощи ребенку, эксперт рекомендует обязательно прибегать к работе с психологом. На начальном этапе буллинга психолог поможет разработать стратегии, чтобы ребенок мог противостоять нападкам.
«Но если буллинг уже сформирован, он продолжительный, и, тем более, доходит до физического насилия, то ребенка нужно переводить в другую школу», — уверена психолог.
Юрист Ольга Крупская рассказывает, что, не дождавшись реакции аксайской школы на избиение ученицы второго класса, родители девочки обратились с иском в суд.
«Когда произошла первая драка с закрытой черепно-мозговой травмой, мама девочки написала заявление в полицию, обошла все инстанции, требуя, чтобы с детьми провели беседы. Но школа не провела ни одной работы психолога с этими двумя детьми. Только после второй драки в феврале и второго заявления в полицию школа начала хоть как-то реагировать», — сообщает Ольга Крупская.
По словам юриста, вследствие продолжающихся от родителей второклассницы жалоб, директор школ покинула свой пост, а классного руководителя отстранили от занимаемой должности.
«Но в материалах дела сегодня имеются странные документы из школы о проведенной беседе с детьми. Школа представила журнал социального работника, в котором работа со второклассницей оказалась вписана в самом низу. Более того, это книга учета на 2022–2023 годы, то есть когда действовал старый директор. А печать стоит — нового директора, которая на тот момент еще не была в полномочиях, чтобы подписать этот журнал», — уточняет Ольга Крупская.
По словам юриста, школа также не смогла предоставить отчеты, которыми каждые три месяца должна отчитываться перед комиссией по делам несовершеннолетних. В том числе отсутствовал, мол, и итог полуторагодовалой работы — акт о снятии детей с учета комиссии по делам несовершеннолетних.
Директор школы № 4 Светлана Галыгина сообщает, что разъяснять ситуацию между мальчиком и девочкой запрещено, пока идет суд.
«Дракой это назвать сложно. Но у родителей может быть свое мнение. Когда это все случилось, я не была директором. Был другой человек — она уволилась по собственному желанию. И теперь, получается, я разбираю эту ситуацию», — говорит руководитель школы.
Директор добавляет, что вопросы в официальном запросе RostovGazeta составлены слишком категорично — школе затруднительно на них отвечать.
«Но я посоветовалась с адвокатом, и мне сказали, что пока не закончен суд, эти вопросы мы не комментируем. Вы знаете, документы там многие сфальсифицированы. Поэтому давайте дождемся когда закончится суд и будут определены виновные», — предложила Светлана Галыгина.
В школе уверены, что дракой произошедшее между детьми назвать сложно — дети хоть и были одноклассниками, мальчик был на год младше девочки.
«Над мальчиком издевались, и он просто дал ей сдачи. То, что у нее сотрясение мозга, было установлено только через пять дней после событий — мама принесла справку. То есть они даже не сразу обратились в больницу. Поэтому там все сложно», — говорит директор.
По словам руководителя общеобразовательной организации, заседание суда переносили много раз.
«Изначально мама подала в суд на родителей мальчика. Но поняла, что оттуда никаких денег не поимеешь, и подала на школу. И теперь школа пытается за это отвечать или не отвечать. Поэтому я не хочу это комментировать — это очень скользкие, сложные вопросы. Меня просто удивляет, что родители всеми возможными способами пытаются вывести нас из равновесия. И подключают всех, кого только можно. Это неоднозначный вопрос. Никакого буллинга у нас в школе нет. Это единичный случай. Есть камеры, видеозаписи, которые подтверждают, что избиением (как они это говорят), назвать произошедшее очень сложно потому, что девочка бегала за мальчиком с палкой. А не мальчик за девочкой», — высказала свое мнение директор школы.
В Управлении образования Аксайского района в беседе с корреспондентом RostovGazeta сообщили, что на все заявления маме девочки, были даны конкретные ответы.
«Вы можете уточнить это у родителя — законного представителя ребенка. Сейчас идут судебные разбирательства, поэтому ничего дополнительного я сказать не могу, — констатировала заместитель начальника Управления образования администрации Аксайского района Анна Федоренко. — Было сделано все в интересах детей, чтобы мальчику и девочке было хорошо. Но конечного результата [по конфликту детей в школе — прим. редакции] пока еще нет».
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