«Стой, молчи, никуда не лезь»: как в школе Ростовской области скрывали драку детей

Конфликт между второклассниками внешне вроде бы разрешился. Девочка и мальчик теперь учатся в разных классах, в разных сменах, и практически не пересекаются друг с другом. Однако мама школьницы уточняет, что родители детей, которые тоже «пострадали» от новенького, даже анонимно боятся обсуждать этот вопрос. Поясняя, что их детям еще учиться в этой школе.