Трое подростков пострадали в ДТП с опрокидыванием авто в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
20-летняя водитель Renault Logan влетела в ехавший впереди автомобиль «Богдан» под управлением 22-летнего мужчины. Удар транспортных средств был настолько сильным, что «Богдан» съехал с трассы в кювет, где затем опрокинулся.
Известно, что в аварии травмы получили 15-летний и 12-летний мальчики, а также 17-летняя девушка.
Все обстоятельства ДТП расследуют правоохранительные органы.
Ранее в Ростовской области водитель спровоцировал аварию, в которой пострадали дети. Причиной ДТП стала усталость автомобилиста.