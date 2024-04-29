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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Авария произошла на трассе в Морозовском районе в ночь на 29 апреля

Трое подростков пострадали в ДТП с опрокидыванием авто в Ростовской области

29 апреля 2024, 07:34
Фото: 1MI
Авария произошла на трассе в Морозовском районе в ночь на 29 апреля
Авария произошла на трассе в Морозовском районе в ночь на 29 апреля, сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.

20-летняя водитель Renault Logan влетела в ехавший впереди автомобиль «Богдан» под управлением 22-летнего мужчины. Удар транспортных средств был настолько сильным, что «Богдан» съехал с трассы в кювет, где затем опрокинулся.

Известно, что в аварии травмы получили 15-летний и 12-летний мальчики, а также 17-летняя девушка.

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Все обстоятельства ДТП расследуют правоохранительные органы.

Ранее в Ростовской области водитель спровоцировал аварию, в которой пострадали дети. Причиной ДТП стала усталость автомобилиста.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Дети#ДТП#Полиция#Транспорт#Происшествия
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