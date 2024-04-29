В Ростовской области работодатели массово набирают операторов БПЛА

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Пилот беспилотника — это специалист, обученный управлению и контролю беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), также известными как дроны. Он отвечает за программирование, запуск, мониторинг и навигацию этих устройств во время их операций.
Пилот беспилотника часто работает в аэрокосмической, оборонной, геодезической, агрокультурной и других смежных отраслях, где применяются беспилотные технологии. Он должен иметь хорошее понимание принципов авиации, умение работать с техническим оборудованием и компьютерными программами для навигации и контроля.
Один из авиазаводов в регионе ищет себе сотрудника, который будет работать по графику 5/2. При этом обязанности в вакансии не указаны. Известно только:
Отмечается, что зарплату назовут по итогам собеседования.
Один из учебных центров ищет педагога дополнительного образования по начальной военной подготовке. Кандидатам объяснили, что это будет сотрудник, который владеет знаниями по основам военной службы, огневой, тактической, воздушно-десантной, автомобильной, строевой и медицинской подготовки, а также РХБ-защиты, БПЛА, робототехники, туризму и ориентированию.
Однако для трудоустройства придется переехать в Подмосковье и жить на территории центра в общежитии. Заработная плата составляет 78 тысяч рублей в месяц.
Ранее в Ростовской области искали сборщика БПЛА, которому готовы были платить до 60 тысяч рублей в месяц. Но в данный момент вакансия закрыта. Добавим, что в обязанности входят:
А для трудоустройства необходимы были знание основ электротехники, опыт работы 1-3 года, опыт конструирования и разработки различных механизмов.
Стоит отметить, что в текущем году в Ростовской области намечается запуск завода по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Планируется достичь плановой производственной мощности в 1,1 тысячи БПЛА в год, при этом объем инвестиций в производство составит более 500 миллионов рублей. Предполагается для местных жителей появятся 250 новых рабочих мест.
По информации «Парламентской газеты», для обучения на оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сельском хозяйстве можно обратиться в авиационные учебные центры, высшие учебные заведения, колледжи и специализированные организации, имеющие статус эксплуатанта опытного района. Практические навыки проверяются в ходе выполнения реальных полетов с использованием БПЛА и выполнения экзаменационных заданий. Эти экзамены часто записываются на видео для последующего анализа и оценки.
Однако существуют и другие возможности. Например, если у желающего получить лицензию на управление беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в сельском хозяйстве уже имеется свидетельство пилота или внешнего пилота, то сдача теоретического экзамена может быть отменена.
Средний доход оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в сельском хозяйстве составляет около 100 тысяч рублей в месяц. В некоторых отраслях специалистам могут предложить даже больший доход, так как использование дронов для воздушного патрулирования и обследования объектов предприятия значительно сокращает издержки, а также уменьшает риски происшествий и нарушений на объектах.
В Интернете есть большое количество различных курсов, которые предлагают обучение. А некоторые готовы это сделать в дистанционном режиме.
Что касается Ростовской области, то в Минобразования региона объявили о планах увеличить количество учебных заведений, где предлагается обучение по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в шесть раз к 2030 году. По данным министерства, общее число таких организаций достигнет 35.
На данный момент определены шесть колледжей для обучения операторов дронов. В этом году начнется разработка программ и техническая подготовка.
В связи с временным запретом на использование беспилотных летательных аппаратов в регионе, подготовка специалистов будет возможна после отмены соответствующего указа.
А в Ростове хотят обучать школьников. В прошлом году РБК писало, что в городе первыми школами, где начнется обучение, будут учреждения в Советском и Железнодорожном районах города.
Издание уточнило, что планируется расширение сети учебных заведений по всей Ростовской области. К обучению будут привлекаться учащихся 5-11 классов. По мере достижения результатов проекта могут вноситься изменения по предложению преподавательского состава.