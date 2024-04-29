В Ростовской области работодатели массово набирают операторов БПЛА

По информации «Парламентской газеты», для обучения на оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сельском хозяйстве можно обратиться в авиационные учебные центры, высшие учебные заведения, колледжи и специализированные организации, имеющие статус эксплуатанта опытного района. Практические навыки проверяются в ходе выполнения реальных полетов с использованием БПЛА и выполнения экзаменационных заданий. Эти экзамены часто записываются на видео для последующего анализа и оценки.