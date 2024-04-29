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Published Сегодня, 05:27

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Updated Сегодня, 05:29

В Ростовской области работодатели массово набирают вахтовикков

В Ростовской области работодатели массово набирают вахтовикков

29 апреля 2024, 05:27
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области работодатели массово набирают вахтовикков
За январь — апрель 2024 года в Ростовской области на 69% выросло число вакансий, которые предлагают работу вахтовым методом. По сравнению с прошлым годом количество объявлений увеличилось более чем на 6000 предложений, сообщают специалисты hh.ru.

Стало известно, что на данный формат работы приходится до 7% от всех вакансий в России. В Ростовской области насчитывается порядка 2% предложений о трудоустройстве для вахтовиков. С такими показателями донской регион входит в топ-20 мест, где больше всего востребована данный вид занятости по стране.

Однако готовы к такой работе не многие. Средний показатель готовности отправится на вахту составляет всего 3%.

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Работу вахтовым методом чаще всего ее предлагают водителям — 17,9%, машинистам — 10%, разнорабочим — 6,3%, сварщикам 4,9% и другим. Средняя зарплата составляет — 142,5 тысячи рублей. Но предложения варьируются в зависимости от профессии и продолжительности поездок. В Ростовской области за подобный формат работы в среднем готовы предложить 96 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Ростовской области вырос спрос на курьеров увеличился на 19%, им готовы платить до 140 тысяч рублей.

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