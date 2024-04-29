В Ростовской области работодатели массово набирают вахтовикков

Стало известно, что на данный формат работы приходится до 7% от всех вакансий в России. В Ростовской области насчитывается порядка 2% предложений о трудоустройстве для вахтовиков. С такими показателями донской регион входит в топ-20 мест, где больше всего востребована данный вид занятости по стране.