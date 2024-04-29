В Ростовской области работодатели массово набирают вахтовикков

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Стало известно, что на данный формат работы приходится до 7% от всех вакансий в России. В Ростовской области насчитывается порядка 2% предложений о трудоустройстве для вахтовиков. С такими показателями донской регион входит в топ-20 мест, где больше всего востребована данный вид занятости по стране.
Однако готовы к такой работе не многие. Средний показатель готовности отправится на вахту составляет всего 3%.
Работу вахтовым методом чаще всего ее предлагают водителям — 17,9%, машинистам — 10%, разнорабочим — 6,3%, сварщикам 4,9% и другим. Средняя зарплата составляет — 142,5 тысячи рублей. Но предложения варьируются в зависимости от профессии и продолжительности поездок. В Ростовской области за подобный формат работы в среднем готовы предложить 96 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что в Ростовской области вырос спрос на курьеров увеличился на 19%, им готовы платить до 140 тысяч рублей.