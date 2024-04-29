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Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Мужчина в Ростове скинул с 14 этажа стекло на головы людей

Видео: мужчина в Ростове скинул с 14 этажа стекло на головы людей

29 апреля 2024, 11:49
Фото: 1MI
Мужчина в Ростове скинул с 14 этажа стекло на головы людей

Мужчина в Ростове скинул с 14 этажа стекло на головы людей

Два человека чудом не пострадали из-за неадекватного мужчины в Ростове, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Инцидент произошел на улице Андреева, 5. Жильца многоэтажки не устроило поведение пары, сидевшей под его окнами на лавочке. Мужчина сбросил с высоты 14 этажа им на голову стекло. Осколки чудом не задели парня и девушку, упав рядом с лавочкой. После этого пара поспешила покинуть место.

Мужчина в Ростове скинул с 14 этажа стекло на головы людей
Видео: ВКонакте «Это Ростов»

Очевидцы рассказывают в социальных сетях, что мужчина не остановился на этом, он угрожал паре и предлагал им подняться наверх.

Что стало причиной конфликта и происшествия, не уточняется. В полиции Ростова инцидент не комментировали.

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