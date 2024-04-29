Видео: мужчина в Ростове скинул с 14 этажа стекло на головы людей

Инцидент произошел на улице Андреева, 5. Жильца многоэтажки не устроило поведение пары, сидевшей под его окнами на лавочке. Мужчина сбросил с высоты 14 этажа им на голову стекло. Осколки чудом не задели парня и девушку, упав рядом с лавочкой. После этого пара поспешила покинуть место.