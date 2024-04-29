Видео: задержан убийца, расправившийся с девушкой и парнем в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Преступление произошло 24 апреля в селе Кагальник. В частном доме обнаружили трупы 25-летней девушки и 36-летнего мужчины.
Следователи заподозрили в расправе 32-летнего знакомого погибшей. Поиски привели следствие в Краснодарский край, где и задержали мужчину. Он сознался в преступлении. Мотивом убийства стала ревность.
Расследование уголовного дела продолжается, предполагаемого убийцу допрашивают. Решается вопрос о мере пресечения подозреваемого.
Ранее подозреваемого в резонансном убийстве байкера задержали в Ростовской области. Преступление произошло в Подмосковье, а сам убийца пытался сбежать от преследования, добравшись до юга России.