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Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Задержан убийца, расправившийся с девушкой и парнем в Ростовской из-за ревности

Видео: задержан убийца, расправившийся с девушкой и парнем в Ростовской области

29 апреля 2024, 11:20
Фото: для иллюстрации / 1MI
Задержан убийца, расправившийся с девушкой и парнем в Ростовской из-за ревности

Задержан убийца, расправившийся с девушкой и парнем в Ростовской из-за ревности

Девушка и мужчина были убиты в Азовском районе Ростовской области, рассказали в Следкоме региона.

Преступление произошло 24 апреля в селе Кагальник. В частном доме обнаружили трупы 25-летней девушки и 36-летнего мужчины.

Следователи заподозрили в расправе 32-летнего знакомого погибшей. Поиски привели следствие в Краснодарский край, где и задержали мужчину. Он сознался в преступлении. Мотивом убийства стала ревность.

Задержан убийца, расправившийся с девушкой и парнем в Ростовской из-за ревности
Видео: Фото для иллюстрации / Следком Ростовской области

Расследование уголовного дела продолжается, предполагаемого убийцу допрашивают. Решается вопрос о мере пресечения подозреваемого.

Ранее подозреваемого в резонансном убийстве байкера задержали в Ростовской области. Преступление произошло в Подмосковье, а сам убийца пытался сбежать от преследования, добравшись до юга России.

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