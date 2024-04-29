Власти объяснили кратный рост цен на перевозки из Ростова в Азов «Валдаями»

Изначально «Валдаи» закупали для развития обычного пассажирского транспорта по реке Дон. Однако с повышением цен традиционный проезд в Азов из Ростова и обратно на автобусах и маршрутках окажется в разы выгоднее. В апреле, когда судна пустили по Дону, на набережной в Ростове выстраивались огромные очереди из желающих на нем прокатиться.