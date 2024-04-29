Власти объяснили кратный рост цен на перевозки из Ростова в Азов «Валдаями»

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Директор судоходной компании «Дон» Герман Лопаткин заявил, что стоимость билетов на «Валдаи» решили повысить из-за затрат на горюче-смазочные материалы, зарплату сотрудников, аренду причалов и транспортную безопасность. Новые цены на перевозки начнут действовать с 1 мая этого года.
Так, теперь вместо 250 рублей заплатить за поездку на «Валдае» придется по 400-650 рублей в будни и по 800-1300 рублей в выходные дни. Цена билета зависит от места на судне.
Изначально «Валдаи» закупали для развития обычного пассажирского транспорта по реке Дон. Однако с повышением цен традиционный проезд в Азов из Ростова и обратно на автобусах и маршрутках окажется в разы выгоднее. В апреле, когда судна пустили по Дону, на набережной в Ростове выстраивались огромные очереди из желающих на нем прокатиться.
Ранее сообщалось, что для Ростовской области закупят «Метеор» на 120 пассажиров.