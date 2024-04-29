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Власти объяснили, почему не нашли подрядчиков для капремонта в Ростове и области

Власти объяснили, почему не нашли подрядчиков для капремонта в Ростове и области

29 апреля 2024, 06:51
Фото: 1MI
Власти объяснили, почему не нашли подрядчиков для капремонта в Ростове и области
Темпы контрактования в сфере капитального ремонта в Ростовской области нельзя назвать низкими, заявила на пресс-конференции врио директора НКО «Фонд капитального ремонта» Дарья Шереметьева.

Прокуратура Ростовской области потребовала личного внимания губернатора региона к проведению капитального ремонта в регионе. Надзорное ведомство выделило сразу несколько проблемных точек: в сотнях домов не завершены ремонтные работы и обновление газового оборудования, а также не заменены больше 500 единиц лифтового оборудования.

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В поле зрения прокуратуры попали и договоры на проведение капитального ремонта. Выяснилось, что из 2140 домов плана 2024 года контракты заключили лишь в отношении 725 домов. По мнению надзорного ведомства, это «свидетельствует о низких темпах контрактации и создает негативные предпосылки к завершению работ за пределами установленных сроков».

На пресс-конференции врио директора Фонда капитального ремонта Дарья Шереметьева поспорила с прокуратурой и заявила, что темпы контрактации нельзя назвать низкими. Такой вывод она сделала, основываясь на сравнении с теми регионами РФ, где ситуация обстоит еще хуже.

«Если вы обратитесь к рейтингу Минстроя Российской Федерации, то Ростовская область по темпам контрактования в 2024 году входит в десятку лучших регионов. Да, есть понимание у прокуратуры, что мы низко контрактуемся, но что с чем сравнить? 700 домов — это одна треть из двух тысяч. И сегодня мы будем говорить о том, что все дома представлены к процедуре контрактования», — заявила Шереметьева.

Власти объяснили, почему не нашли подрядчиков для капремонта в Ростове и областиВласти объяснили, почему не нашли подрядчиков для капремонта в Ростове и области
Власти объяснили, почему не нашли подрядчиков для капремонта в Ростове и области
Фото: rostovgazeta.ru

Она объяснила проблему с заключением контрактов тем, что потенциальных подрядчиков меньше, чем домов, требующих капитального ремонта.

«Программа нарастает очень большими темпами, у нас просто нет такого количества организаций, которые могли бы этот ремонт выполнить. Поэтому приходится контрактовать в несколько этапов. Я думаю, что мы справимся с этой задачей в 2024 году», — резюмировала Шереметьева.

Напомним, тариф на капремонт повысят в Ростовской области в июле 2024 года.

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