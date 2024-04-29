Власти объяснили, почему не нашли подрядчиков для капремонта в Ростове и области

«Если вы обратитесь к рейтингу Минстроя Российской Федерации, то Ростовская область по темпам контрактования в 2024 году входит в десятку лучших регионов. Да, есть понимание у прокуратуры, что мы низко контрактуемся, но что с чем сравнить? 700 домов — это одна треть из двух тысяч. И сегодня мы будем говорить о том, что все дома представлены к процедуре контрактования», — заявила Шереметьева.