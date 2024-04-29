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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в нескольких форматах

Власти рассказали, как пройдет акция «Бессмертный полк» в Ростовской области

29 апреля 2024, 14:05
Фото: 1MI
В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в нескольких форматах
В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в нескольких форматах, поделились подробностями в правительстве Ростовской области.

Живого шествия «Бессмертного полка» не будет. Сама акция на этот раз будет длиться с 1 по 12 мая. Так, жителям региона предлагают разместить портрет ветерана Великой Отечественной войны на заднем боковом стекле авто с левой стороны. Также расположить портрет предка-героя можно на своей одежде.

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В школах, вузах и других бюджетных организациях установят в дни акции «Стену памяти», где представят фото героев ВОВ. Также поучаствовать в акции можно в социальных сетях и мессенджерах, разместив пост или поставив портрет героя на свою аватарку.

Напомним, в Ростове-на-Дону день Победы пройдет без салюта.

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