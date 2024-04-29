Юрист Габович рассказал о штрафах в Ростовской области в дни майских праздников

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Юрист разъясняет, что в конце апреля в Донском крае начинает действовать особый противопожарный режим. Этот режим, по словам эксперта, намного жестче, чем обычный противопожарный. В это время запрещено разведение костров, сжигание сухой растительности и бытового мусора на всей территории региона.
В преддверии майских праздников, когда многие ростовчане планируют отдохнуть на природе, спикер предупреждает о недопустимости жарить шашлыки на открытом воздухе.
«Для тех, кто нарушит запреты, Кодексом об административном нарушении предусмотрена административная ответственность», — отмечает Антон Габович.
По словам юриста, физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Должностные — от 30 до 60 тысяч рублей. Самое большое наказание последует для юридических лиц. Организации, которые нарушат закон, могут оштрафовать от 400 до 800 тысяч рублей.
Ранее RostovGazeta сообщала об ограничении массовых мероприятий на майские праздники в Ростовской области.