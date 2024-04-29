Юрист Габович рассказал о штрафах в Ростовской области в дни майских праздников

По словам юриста, физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Должностные — от 30 до 60 тысяч рублей. Самое большое наказание последует для юридических лиц. Организации, которые нарушат закон, могут оштрафовать от 400 до 800 тысяч рублей.