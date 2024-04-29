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Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Юрист рассказал, как ростовчанам не нарваться на штрафы в дни майских праздников

Юрист Габович рассказал о штрафах в Ростовской области в дни майских праздников

29 апреля 2024, 16:26
Фото: Изображение Midjourney
Юрист рассказал, как ростовчанам не нарваться на штрафы в дни майских праздников
Особый противопожарный режим в Ростовской области начинает действовать с конца апреля и продлится до 20 октября 2024 года, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Юрист разъясняет, что в конце апреля в Донском крае начинает действовать особый противопожарный режим. Этот режим, по словам эксперта, намного жестче, чем обычный противопожарный. В это время запрещено разведение костров, сжигание сухой растительности и бытового мусора на всей территории региона.

В преддверии майских праздников, когда многие ростовчане планируют отдохнуть на природе, спикер предупреждает о недопустимости жарить шашлыки на открытом воздухе.

Эксперт дала рекомендации по выбору шашлыка на майские праздники
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«Для тех, кто нарушит запреты, Кодексом об административном нарушении предусмотрена административная ответственность», — отмечает Антон Габович.

По словам юриста, физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Должностные — от 30 до 60 тысяч рублей. Самое большое наказание последует для юридических лиц. Организации, которые нарушат закон, могут оштрафовать от 400 до 800 тысяч рублей.

Ранее RostovGazeta сообщала об ограничении массовых мероприятий на майские праздники в Ростовской области.

Массовые мероприятия ограничат в Ростовской области на майские праздники
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