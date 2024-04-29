Зернотрейдер Ростовской области судится с Россельхознадзором за 60 тыс долларов

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Торговый дом «РИФ» обратился в суд в начале апреля. Ответчиками по делу выступают также Федеральный центре оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки, а также Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. «РИФ» хочет взыскать с ответчиков 60 тысяч долларов США по текущему курсу.
В документах к делу не указывается причина обращения в суд. «Город N» пишет, что зернотрейдер решил судиться из-за убытков, которые понес из-за нарушения срока выдачи фитосанитарного сертификата.
Сервис «СПАРК» сообщает, что компания не так давно сменила свое название на «Родные поля». Выручка зернотрейдера от продаж в прошлом году составила почти 300 миллиардов рублей.
Заседание по делу назначено на 13 мая.
Ранее в Минсельхозе Ростовской области рассказали, что будет с ценами на хлеб.