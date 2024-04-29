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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 09:37

Крупнейший зернотрейдер Ростовской области ТД «РИФ» подал иск в суд к Россельхознадзору

Зернотрейдер Ростовской области судится с Россельхознадзором за 60 тыс долларов

29 апреля 2024, 09:35
Фото: 1MI
Крупнейший зернотрейдер Ростовской области ТД «РИФ» подал иск в суд к Россельхознадзору
Крупнейший зернотрейдер Ростовской области ТД «РИФ» подал иск в суд к Россельхознадзору, сообщается в картотеке дел арбитражного суда.

Торговый дом «РИФ» обратился в суд в начале апреля. Ответчиками по делу выступают также Федеральный центре оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки, а также Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. «РИФ» хочет взыскать с ответчиков 60 тысяч долларов США по текущему курсу.

В документах к делу не указывается причина обращения в суд. «Город N» пишет, что зернотрейдер решил судиться из-за убытков, которые понес из-за нарушения срока выдачи фитосанитарного сертификата.

Сервис «СПАРК» сообщает, что компания не так давно сменила свое название на «Родные поля». Выручка зернотрейдера от продаж в прошлом году составила почти 300 миллиардов рублей.

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Заседание по делу назначено на 13 мая.

Ранее в Минсельхозе Ростовской области рассказали, что будет с ценами на хлеб.

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