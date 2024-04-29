Зернотрейдер Ростовской области судится с Россельхознадзором за 60 тыс долларов

Торговый дом «РИФ» обратился в суд в начале апреля. Ответчиками по делу выступают также Федеральный центре оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки, а также Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. «РИФ» хочет взыскать с ответчиков 60 тысяч долларов США по текущему курсу.