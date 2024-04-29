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Published Сегодня, 08:24

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Жена избитого ветерана СВО в Ростове рассказала об угрозах со стороны нападавших

Жена избитого ветерана СВО в Ростове рассказала об угрозах со стороны нападавших

29 апреля 2024, 08:24
Фото: для иллюстрации / 1MI
Жена избитого ветерана СВО в Ростове рассказала об угрозах со стороны нападавших
Участнику спецоперации и его жене после нападения в Ростове угрожали некими влиятельными родственниками в прокуратуре, об этом сама пострадавшая рассказала телеканалу «Рен ТВ».

На ветерана и его супругу напали на днях в спальном районе города. Трое мужчин избили участника СВО и его жену. Наносить удары они продолжали, даже когда к ним подбежали охранники близлежащего заведения. Утихомирить мужчин смогла лишь полиция.

Нападавших задержали. Один из них кричал, что его отец работает в прокуратуре. Мужчины во время задержания угрожали семейной паре расправой и оскорбляли.

Участники избиения ветерана СВО задержаны в Ростове
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Жена ветерана считает, что дело о нападении на нее и ее мужа могут закрыть. На недавнем допросе с ней общались как со свидетелем нападения, а не как с потерпевшей. При этом в ходе самого избиения женщина сломала ногу.

«О том, что я тоже подавала заявление одновременно с мужем, о нем вообще никаких сведений», — поясняет ростовчанка.

В Следкоме официальными подробностями расследованиями пока не делились. Информация будет уточняться.

Напомним, председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения ветерана СВО и его жены в Ростове.

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