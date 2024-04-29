Жена избитого ветерана СВО в Ростове рассказала об угрозах со стороны нападавших

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
На ветерана и его супругу напали на днях в спальном районе города. Трое мужчин избили участника СВО и его жену. Наносить удары они продолжали, даже когда к ним подбежали охранники близлежащего заведения. Утихомирить мужчин смогла лишь полиция.
Нападавших задержали. Один из них кричал, что его отец работает в прокуратуре. Мужчины во время задержания угрожали семейной паре расправой и оскорбляли.
Жена ветерана считает, что дело о нападении на нее и ее мужа могут закрыть. На недавнем допросе с ней общались как со свидетелем нападения, а не как с потерпевшей. При этом в ходе самого избиения женщина сломала ногу.
«О том, что я тоже подавала заявление одновременно с мужем, о нем вообще никаких сведений», — поясняет ростовчанка.
В Следкоме официальными подробностями расследованиями пока не делились. Информация будет уточняться.
Напомним, председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения ветерана СВО и его жены в Ростове.