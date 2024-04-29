Жители Ростова-на-Дону стали чаще устраивать свадьбы

Спрос подстегнула и Красная горка — первое воскресенье после Великого поста у православных. Эта дата является своеобразным стартом свадебного сезона. Аналитики обратили внимание, что за месяц интерес ростовчан к аренде помещений для праздника увеличился на 11%. Спрос на услуги свадебных фотографов и видеооператоров показал рост еще на 10%.