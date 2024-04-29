Жители Ростова-на-Дону стали чаще устраивать свадьбы

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Эксперты отмечают, что пары стали чаще сами заниматься организацией свадьбы, а не отдавать это специализированным агентствам. Именно поэтому востребованность свадебных услуг за год выросла на почти 18%.
Спрос подстегнула и Красная горка — первое воскресенье после Великого поста у православных. Эта дата является своеобразным стартом свадебного сезона. Аналитики обратили внимание, что за месяц интерес ростовчан к аренде помещений для праздника увеличился на 11%. Спрос на услуги свадебных фотографов и видеооператоров показал рост еще на 10%.
Отдельно растет популярность свадебных ведущих. Спрос на них вырос за год на 55%. Однако и самих ведущих стало больше. Предложение на рынке свадебных услуг в этом сегменте увеличилось на 35%.
Что касается свадебных тортов, то их ростовчане стали заказывать на 16% чаще, чем годом ранее.
Ранее Росстат сообщал, что число разводов в Ростовской области превышает число заключенных браков.