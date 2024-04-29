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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Спрос на свадебные услуги вырос в Ростове на 18% за год

Жители Ростова-на-Дону стали чаще устраивать свадьбы

29 апреля 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney
Спрос на свадебные услуги вырос в Ростове на 18% за год
Спрос на свадебные услуги вырос в Ростове на 18% за год, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито Услуги».

Эксперты отмечают, что пары стали чаще сами заниматься организацией свадьбы, а не отдавать это специализированным агентствам. Именно поэтому востребованность свадебных услуг за год выросла на почти 18%.

Спрос подстегнула и Красная горка — первое воскресенье после Великого поста у православных. Эта дата является своеобразным стартом свадебного сезона. Аналитики обратили внимание, что за месяц интерес ростовчан к аренде помещений для праздника увеличился на 11%. Спрос на услуги свадебных фотографов и видеооператоров показал рост еще на 10%.

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Отдельно растет популярность свадебных ведущих. Спрос на них вырос за год на 55%. Однако и самих ведущих стало больше. Предложение на рынке свадебных услуг в этом сегменте увеличилось на 35%.

Что касается свадебных тортов, то их ростовчане стали заказывать на 16% чаще, чем годом ранее.

Ранее Росстат сообщал, что число разводов в Ростовской области превышает число заключенных браков.

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