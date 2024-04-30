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Posted Сегодня, 18:10

Published Сегодня, 18:10

Modified Сегодня, 18:12

Updated Сегодня, 18:12

В Ростовской области резко похолодает 4 мая

Дату резкого похолодания назвали в Ростовской области

30 апреля 2024, 18:10
Фото: 1MI

В Ростовской области резко похолодает 4 мая

В Ростовской области в начале мая ожидаются похолодания, сообщили синоптики.

В среду и четверг, 1 и 2 мая, ожидается ясная погода, а температура может подняться до +24 градусов. Порывы ветра составят четыре метра в секунду.

В пятницу будет облачная погода, а температура составит +22 градуса. В субботу, 4 числа, похолодает, термометры покажут +18 градусов. Осадков быть не должно и усилится ветер.

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В следующие пару дней температура поднимется до +21 градуса. По ночам на неделе должно холодать до +9 градусов.

Согласно прогнозам, в ночь на понедельник, 6 мая, могут пройти дожди.

Ранее жители Ростовской области из затопленных территорий сами расчистили русло канала.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Похолодание
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