Дату резкого похолодания назвали в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
В среду и четверг, 1 и 2 мая, ожидается ясная погода, а температура может подняться до +24 градусов. Порывы ветра составят четыре метра в секунду.
В пятницу будет облачная погода, а температура составит +22 градуса. В субботу, 4 числа, похолодает, термометры покажут +18 градусов. Осадков быть не должно и усилится ветер.
В следующие пару дней температура поднимется до +21 градуса. По ночам на неделе должно холодать до +9 градусов.
Согласно прогнозам, в ночь на понедельник, 6 мая, могут пройти дожди.
Ранее жители Ростовской области из затопленных территорий сами расчистили русло канала.