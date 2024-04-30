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Published Сегодня, 12:42

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Updated Сегодня, 12:44

Дерево рухнуло на жилой дом в Ростове-на-Дону

Дерево рухнуло на жилой дом в Ростове-на-Дону

30 апреля 2024, 12:42
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на улице Журавлева на жилое здание рухнуло дерево, сообщают СМИ.

Donday пишет, что огромное растение упало на дом, а также оказалось на тротуаре. Из-за этого сейчас здесь нельзя пройти.

«Аварийный участок уже огородили предупредительной лентой. Вероятно, на место вызвали спецслужбы», — говорится в публикации.

Отмечается, что само растение было ветхим. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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Ранее стало известно, что власти Таганрога заплатят компенсацию за упавшее на машину дерево.

До этого власти сообщили о пострадавших из-за падения деревьев в Ростове.

Читайте также о том, как почти 50 деревьев упали в Ростове на дома, провода и дороги.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Тротуар#Жилое здание
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