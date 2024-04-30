Дерево рухнуло на жилой дом в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Donday пишет, что огромное растение упало на дом, а также оказалось на тротуаре. Из-за этого сейчас здесь нельзя пройти.
«Аварийный участок уже огородили предупредительной лентой. Вероятно, на место вызвали спецслужбы», — говорится в публикации.
Отмечается, что само растение было ветхим. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что власти Таганрога заплатят компенсацию за упавшее на машину дерево.
До этого власти сообщили о пострадавших из-за падения деревьев в Ростове.
Читайте также о том, как почти 50 деревьев упали в Ростове на дома, провода и дороги.