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Движение ограничат на Портовой в Ростове-на-Дону с 13 мая

Движение ограничат на Портовой в Ростове-на-Дону с 13 мая

30 апреля 2024, 07:59
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону введут ограничения движения в части улицы Портовой, сообщили в региональном УГИБДД.

Проезд будет закрыт с 13 мая по 30 июня. Это касается участка от улицы Портовая до здания по улице Всесоюзная, 20.

Кроме того, в городе до 12 мая перекрыт проезд на Всесоюзной, на участке от Портовой до Мартыновского. Это связано с дорожными работами, которые проходят в данный момент. Поэтому водителям стоит это учитывать при построении маршрутов.

Движение трамваев парализовано в Ростове-на-Дону из-за серьезного ДТП
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Ранее движение трамваев было парализовано в Ростове из-за серьезного ДТП. Здесь после аварии опрокинулся автомобиль.

До этого трассу М-4 в регионе пообещали сделать шестиполосной к 2026 году.

Кроме того, стало известно, что дороги в Ростове перекроют из-за концерта и спортивных мероприятий 1 мая.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Движение#Портовая#Ограничение
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