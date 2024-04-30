Движение ограничат на Портовой в Ростове-на-Дону с 13 мая

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Проезд будет закрыт с 13 мая по 30 июня. Это касается участка от улицы Портовая до здания по улице Всесоюзная, 20.
Кроме того, в городе до 12 мая перекрыт проезд на Всесоюзной, на участке от Портовой до Мартыновского. Это связано с дорожными работами, которые проходят в данный момент. Поэтому водителям стоит это учитывать при построении маршрутов.
Ранее движение трамваев было парализовано в Ростове из-за серьезного ДТП. Здесь после аварии опрокинулся автомобиль.
До этого трассу М-4 в регионе пообещали сделать шестиполосной к 2026 году.
Кроме того, стало известно, что дороги в Ростове перекроют из-за концерта и спортивных мероприятий 1 мая.