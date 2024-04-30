Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над «Оренбургом»

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Встреча прошла в рамках чемпионата России, ростовчане победили со счетом 2:1. После матча Карпин сообщил, что у его команды было все — игра и моменты, но на счете это отразилось только в конце игры.
У него поинтересовались реакцией, когда ростовчане пропустили первый мяч.
«Думал в перерыве, как это вообще возможно, глядя на игру в первом тайме. Как вообще можно было проигрывать 0:1», — заявил тренер.
Он добавил, что в ворота его команды залетают мячи, которые не должны пропускать и это начинает напрягать.
До этого появилась информация, что фанат судится с ФК «Ростов» за запрет приходить на матчи с яблоком и шоколадкой.
Ранее ФИФА заставила сбежавшего футболиста Норманна выплатить ФК «Ростов» почти 3 млн евро.