rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над «Оренбургом»

Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над «Оренбургом»

30 апреля 2024, 06:22
Фото: 1MI
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин начал критиковать команду после победы над «Оренбургом», пишет Matchtv.

Встреча прошла в рамках чемпионата России, ростовчане победили со счетом 2:1. После матча Карпин сообщил, что у его команды было все — игра и моменты, но на счете это отразилось только в конце игры.

У него поинтересовались реакцией, когда ростовчане пропустили первый мяч.

«Думал в перерыве, как это вообще возможно, глядя на игру в первом тайме. Как вообще можно было проигрывать 0:1», — заявил тренер.

Главного тренера ФК оштрафовали после разгромного матча со «Спартаком»
Узнать подробнее

Он добавил, что в ворота его команды залетают мячи, которые не должны пропускать и это начинает напрягать.

До этого появилась информация, что фанат судится с ФК «Ростов» за запрет приходить на матчи с яблоком и шоколадкой.

Ранее ФИФА заставила сбежавшего футболиста Норманна выплатить ФК «Ростов» почти 3 млн евро.

Читайте также:
Главного тренера ФК оштрафовали после разгромного матча со «Спартаком»ФК «Ростов» разгромил «Динамо» со счетом 4: 1 в МосквеТренер ФК «Ростов» Карпин оказался шокирован смертью Уткина
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь
«Стой, молчи, никуда не лезь»: как в школе Ростовской области скрывали драку детей
Вчера, 09:44
Четыре человека пострадали в массовой драке в Азове
28 апреля, 15:18
Стали известны подробности расстрела 17-летней девушки в машине в Ростовской области
28 апреля, 11:37
Стало известно, где в Ростовской области можно купить дешевое мясо
28 апреля, 09:20
В судоходной компании «Дон» объяснили, почему билеты на «Валдаи» стоят до 1300 руб
28 апреля, 11:11
В Ростовской области рыбак выловил редчайшего солнечного окуня
28 апреля, 12:58
"