Колесо оторвало у автобуса из-за открытого люка в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
По их словам, автобус влетел в люк, из-за чего у него оторвало колесо. Это произошло на улице 20-я Линия.
Ростовчане рассказали, что никто из пассажиров не пострадал. Официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.
Добавим, что одна из полос дороги оказалась перекрыта из-за остановившегося автобуса. Но пробки на этом участке нет.
Ранее движение трамваев было парализовано в Ростове-на-Дону из-за серьезного ДТП. В аварии перевернулся автомобиль и оказался на путях.
До этого фура протаранила автобус с людьми и выбросила его с трассы М-4 «Дон».