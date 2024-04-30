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Published Сегодня, 11:33

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Колесо оторвало у автобуса из-за открытого люка в Ростове-на-Дону

Колесо оторвало у автобуса из-за открытого люка в Ростове-на-Дону

30 апреля 2024, 11:33
Фото: Это Ростов — ТГ
В Ростове-на-Дону произошла авария с автобусом из-за открытого люка, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, автобус влетел в люк, из-за чего у него оторвало колесо. Это произошло на улице 20-я Линия.

Ростовчане рассказали, что никто из пассажиров не пострадал. Официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.

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Добавим, что одна из полос дороги оказалась перекрыта из-за остановившегося автобуса. Но пробки на этом участке нет.

Ранее движение трамваев было парализовано в Ростове-на-Дону из-за серьезного ДТП. В аварии перевернулся автомобиль и оказался на путях.

До этого фура протаранила автобус с людьми и выбросила его с трассы М-4 «Дон».

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автобус#Авария#Происшествия
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