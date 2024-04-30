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Posted Сегодня, 19:21

Published Сегодня, 19:21

Modified Сегодня, 19:23

Updated Сегодня, 19:23

Политолог Абросимов рассказал о намерениях Киева атаковать в мае Ростовскую область

Политолог заявил о возможных атаках ВСУ в Ростовской области в майские выходные

30 апреля 2024, 19:21
Фото: Минобороны РФ
Политолог Абросимов рассказал о намерениях Киева атаковать в мае Ростовскую область
Возможные попытки ударов Киева, в том числе и по Ростовской области, на майские праздники прогнозируют некоторые эксперты. Поэтому в донском крае решили отказаться от публичного шествия «Бессмертного полка», сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Политолог рассказывает, что возможные попытки атак ВСУ ожидают силовики. Поэтому будет сделано все возможное для того, чтобы это не произошло.

«Безусловно, у Киева есть желание атаковать Ростовскую область, но сейчас об этом говорить не имеет смысла», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Собеседник напоминает, что Украина получила от США дальнобойные ракеты ATACMS. Однако, по словам политолога, одно дело их получить, и совсем другое — воспользоваться ими.

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«Думаю, что в мае они точно не смогут пользоваться этими ракетами — не успеют подготовиться. Дело в том, что ракетная установка хоть и одна, но эти ракеты наводятся по другому. Они требуют других расчетов, — говорит политолог. — Конечно же, использовать они их будут, но только тогда, когда подготовятся. Полагаю, что, возможно, к июню».

Эксперт добавляет, что наши системы ПВО эффективны и против этих ракет.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему посол России назвал опасным передачу Украине ракет, способных достать до Ростова.

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