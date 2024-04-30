Политолог заявил о возможных атаках ВСУ в Ростовской области в майские выходные

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
Политолог рассказывает, что возможные попытки атак ВСУ ожидают силовики. Поэтому будет сделано все возможное для того, чтобы это не произошло.
«Безусловно, у Киева есть желание атаковать Ростовскую область, но сейчас об этом говорить не имеет смысла», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Собеседник напоминает, что Украина получила от США дальнобойные ракеты ATACMS. Однако, по словам политолога, одно дело их получить, и совсем другое — воспользоваться ими.
«Думаю, что в мае они точно не смогут пользоваться этими ракетами — не успеют подготовиться. Дело в том, что ракетная установка хоть и одна, но эти ракеты наводятся по другому. Они требуют других расчетов, — говорит политолог. — Конечно же, использовать они их будут, но только тогда, когда подготовятся. Полагаю, что, возможно, к июню».
Эксперт добавляет, что наши системы ПВО эффективны и против этих ракет.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему посол России назвал опасным передачу Украине ракет, способных достать до Ростова.