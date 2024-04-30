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Published Сегодня, 13:45

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Ростов-на-Дону попал в топ направлений для путешествий на 1 мая

Ростов-на-Дону попал в топ направлений для путешествий на 1 мая

30 апреля 2024, 13:45
Фото: 1MI
Ростов-на-Дону оказался в числе популярных направлений, которые выбирают россияне для путешествий, следует из данных сервиса Tutu.

Самыми популярными направлениями на 1 мая стали Москва, Санкт-Петербург, Адлер. Кроме того, в этот список вошли донская столица и Краснодар.

Среди других государств популярными стали Узбекистан — туда оформлено 21,01% авиабилетов, Турция — 12,07%, Азербайджан — 10,47%. Статистику составили на основе информации о продаже билетов на самолеты и поезда.

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Если рассматривать только по направлениям, то самым популярным стало Москва — Санкт-Петербург.

Ранее власти объяснили кратный рост цен на перевозки из Ростова в Азов «Валдаями». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Также появилась информация, что почти половина жителей ЮФО будут отдыхать дома на майские праздники.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Москва#Путешествия
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