Ростов-на-Дону попал в топ направлений для путешествий на 1 мая

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Самыми популярными направлениями на 1 мая стали Москва, Санкт-Петербург, Адлер. Кроме того, в этот список вошли донская столица и Краснодар.
Среди других государств популярными стали Узбекистан — туда оформлено 21,01% авиабилетов, Турция — 12,07%, Азербайджан — 10,47%. Статистику составили на основе информации о продаже билетов на самолеты и поезда.
Если рассматривать только по направлениям, то самым популярным стало Москва — Санкт-Петербург.
Ранее власти объяснили кратный рост цен на перевозки из Ростова в Азов «Валдаями». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Также появилась информация, что почти половина жителей ЮФО будут отдыхать дома на майские праздники.