Ростов завешивают флагами, а городские автобусы теряют колеса

Posted Сегодня, 20:12
Published Сегодня, 20:12
Modified Сегодня, 20:16
Updated Сегодня, 20:16
Улицы в Ростове-на-Дону начали украшать к предстоящему празднованию Дня Победы. Как сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко, в этом году Ростов украсят 410 флагов и 548 панно. Закончат оформлять город к празднику планируется до 7 мая.
Также в Ростове-на-Дону планируется парад Победы, однако, как заявил губернатор Василий Голубев, высока вероятность того, что мероприятие пройдет без зрителей.
Огромное дерево рухнуло в Ростове на жилой дом. Инцидент произошел на улице Журавлева
Как пишет Donday, ствол и крона завалились на жилое здание, а часть упала на тротуар, перекрыв проход по нему для пешеходов. Участок оперативно оградили лентой. Само дерево считалось аварийным.
Рейсовый автобус в Ростове остался без колеса из-за открытого люка. На улице 20-я Линия автобус влетел в люк, в результате происшествия транспортное средство осталось без одного из колес.
Одну из полос из-за инцидента пришлось полностью перекрыть для устранения последствий произошедшего. Однако никто из пассажиров не пострадал.