Ростов завешивают флагами, а городские автобусы теряют колеса

Улицы в Ростове-на-Дону начали украшать к предстоящему празднованию Дня Победы. Как сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко, в этом году Ростов украсят 410 флагов и 548 панно. Закончат оформлять город к празднику планируется до 7 мая.