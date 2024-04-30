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Published Сегодня, 20:12

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Updated Сегодня, 20:16

Ростов завешивают флагами, а городские автобусы теряют колеса

Ростов завешивают флагами, а городские автобусы теряют колеса

30 апреля 2024, 20:12
Фото: Phere.com
Ростов завешивают флагами, а городские автобусы теряют колеса
Ростов-на-Дону готовят к 9 Мая, развешивая на улицах флаги и панно, городской автобус лишился колеса из-за открытого люка, а огромное дерево едва не покалечило прохожих. Итоги вторника, 30 апреля, в материале RostovGazeta.

Флаги и панно

Улицы в Ростове-на-Дону начали украшать к предстоящему празднованию Дня Победы. Как сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко, в этом году Ростов украсят 410 флагов и 548 панно. Закончат оформлять город к празднику планируется до 7 мая.

Также в Ростове-на-Дону планируется парад Победы, однако, как заявил губернатор Василий Голубев, высока вероятность того, что мероприятие пройдет без зрителей.

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Ни пройти, ни проехать

Огромное дерево рухнуло в Ростове на жилой дом. Инцидент произошел на улице Журавлева

Как пишет Donday, ствол и крона завалились на жилое здание, а часть упала на тротуар, перекрыв проход по нему для пешеходов. Участок оперативно оградили лентой. Само дерево считалось аварийным.

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Оставил в люке колесо

Рейсовый автобус в Ростове остался без колеса из-за открытого люка. На улице 20-я Линия автобус влетел в люк, в результате происшествия транспортное средство осталось без одного из колес.

Одну из полос из-за инцидента пришлось полностью перекрыть для устранения последствий произошедшего. Однако никто из пассажиров не пострадал.

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